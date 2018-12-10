MORDOR спел о вреде пьянства, курения и половой жизни

Московская группа MORDOR отметила свое 10-летие большим концертом в клубе RED

Лишь на первый взгляд может показаться, что в отечественной рок-музыке за минувшие 10 лет ничего принципиально нового не произошло. Как раз за это время эксцентричная группа MORDOR прошла полноценный путь от зарождения, обретения собственного лица и выработки индивидуального почерка к зрелости.

Появившись в тот момент, когда на унылая музыка радиостанциях достигла критического предела, MORDOR взорвал шоу-бизнес изнутри своими провокационными песнями о «фитнесе-убийце», «мясорубке», материализованных пороках и отчаянных камикадзе. Своих былых заслуг музыканты не эксплуатировали, на протяжении пяти лет выступая под псевдонимами и надежным слоем грима.

Сегодня MORDOR, не изменив себе, бьет более точечно. Сменив имидж, фронтмен группы Михаил «Оркус» Рябов больше не делает ставку на гротескное шоу. В выступлениях группы по-прежнему силен театральный элемент, но использование каждого приема оправдано контекстом той или иной песни. Например, свою фирменную трость Рябов преимущественно задействует в песне «На дне» для перевоплощения в хромоногого бродягу, познавшего тайны бытия. Когда дело доходит до строчек «не хочешь есть – да ты эстет!» Оркус произносит их с такой интонацией, что не остается никаких сомнений: когда-то этот бродяга был актером, которого уволили из театра за пьянство.

С годами «мордорские» песни обрастают новыми подробностями и обретают продолжение. Своеобразным сиквелом песни «На дне» можно считать всеобъемлющего «Маргинала», где, кстати, прямым текстом говорится о том, против чего MORDOR восставал с самого начала своего пути: «Скажи, а вот это нытье по радио сегодня и есть рок-н-ролл?». Соблазны мира сего, безжалостно разоблачаемые маргиналом, приобрели на юбилейном концерте очертания мыльных пузырей, распыленных над залом.

Самоирония по-прежнему остается сильной стороной «Мордора». Героические позы на сцене – это не про них. Зато в песне «Хочется грязи» Рябов легко перевоплощается в вальяжного джазмена, поющего у элегантной микрофонной стойки. Правда, концертная аранжировка этой песни оказывается тяжелее, чем в студийном оригинале, что, кстати, находит понимание у публики.

Еще один беспроигрышный свежий концертный боевик «Партизаны» Рябов саркастично объявляет как «песню о вреде пьянства, курения и половой жизни», а гитарист Сергей Левитин и басист Алик Исмагилов устраивают между собой небольшую пикировку. Во время песни «Фитнес-убийца» Рябов в кураже разносит микрофонную стойку Исмагилова. А в «Dj Voorda» настает время бенефиса клавишника «Мордора» Андрея Белизова, носящего этот звучный ник.

«Сегодня у нас так жарко, что даже техника перегрелась!» - довольно замечает Рябов после исполнения «Добрых людей» «Короля и Шута». Кто-то из зала бросает на сцену шарф с надписью «Король и Шут», подобрав который Оркус бережно вешает на барабанную установку. «На лицо ужасные – добрые внутри», - это точно про них!

Фото © KM.RU, Наталья Ступникова

