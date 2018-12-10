Инструкция по выживанию «Выступление на фестивале Индюки»

Исполнитель: Инструкция по выживанию, Название: «Выступление на фестивале Индюки», Стиль: панк-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Без песен «Суицид», «Стая воронов», «Вера», «Спи любимая», «Вина», «В октябре» и «Белый свет» немыслима история «Инструкция по выживанию». Далеко не все поклонники группы знают, что впервые эти вещи прозвучали со сцены культового фестиваля «Индюки» 28 апреля 1991 года. Издательство Bull Terrier издало этот концерт в разных форматах, а сейчас перед нами вариант на CD.

Поскольку оригинал записи не сохранился, за основу была взята фонограмма Юрия Чепурного из новосибирского лейбла «Шишка с перцем». Звучание ее вполне пристойно, хотя для «Инструкции» в ее класссическом изводе здесь все-таки слишком много низких частот. Судя по уничижительным репликам Романа Неумоева, звук на фестивале тоже оставлял желать лучшего, поэтому издание, вероятно, адекватно передает все огрехи того выступления.

Сначала Неумоев жалуется на то, что звук на сцене «странный», поэтому предлагает «отдыхать и рефлексировать». Позже он уже предъявляет более предметные претензии «братцам-техникам», объясняя, что музыканты на сцене себя не слышат, поэтому «тональность плавает». Недовольство фронтмена распространяется и на зрителей. Заслышав какой-то заказ на песню из зала, от довольно резко отрезает: «Не в кабаке – пятерочку башляй!».

Новые на тот момент песни (а они, кроме «Северной страны», составляют основу всего релиза) звучат сыровато. «Спи, любимая» лишена привычной для самоуверенности самозабвенности в манере исполнения. В «Убить жида, напротив», лозунг «кил юда», в отличие от более поздней версии с «Русского прорыва», исполняется проникновенно и распевно.

Для релизов лейбла Bull Terrier концертник издан довольно скромно: стеклянная коробка, восьмистраничный буклет без текстов песен, отсутствие каких-либо изысков в основном тираже. Зато в дизайне все задействованные элементы имеют прямое отношение к тому выступлению. На обложке размещено изображение задника фестиваля «Индюки Златоглавые-1992» работы Сергея Мартышева. А в буклете – фотографии Юрия Чашкина с того самого фестивального сета «ИпВ».