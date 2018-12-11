Lumen (XX лет, 2 акт, акустика), 16 декабря, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

02:31

Группа Lumen продолжит праздновать юбилей большим акустическим концертом в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 16 декабря

Тэм Булатов (Lumen): "Мы продолжаем праздновать наш юбилей: решили, что весь год будет посвящен этому. Осенью мы собираемся во вторую часть тура. Будет другая программа: хотим сделать большую акустическую программу. Это не первый наш опыт — у нас есть акустический альбом «Нет времени для любви», после которого мы отправились в свой первый акустический тур. И с той поры наши слушатели регулярно спрашивали, когда же продолжение потому, что этот звук и это настроение оказались всем близки. Сыграем в акустическом звучании некоторые старые песни, некоторые — новые".

