Определена самая прослушиваемая в интернете песня ХХ века

12:20

Композиция Bohemian Rhapsody британской группы Queen, записанная в студии в 1975 году, стала самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века.

Песне удалось превысить количество 1,5 млрд прослушиваний, сообщает РБК. Наверняка огромную роль в этом сыграл фильм «Богемская рапсодия», вышедший в 2018-м и номинированный на премию «Золотой глобус».

Bohemian Rhapsody вышла в 1975 году в качестве сингла, это первая композиция Queen, вошедшая в топ-10 в чартах Великобритании и США. Также это единственная песня в истории, дважды возглавлявшая британские чарты на Рождество.

Она трижды входила в список Hot 100 от Billboard — после релиза в 1975-м, в марте 1992-го и в ноябре 2018 года.

В русской версии фрагмент песни наиболее известен в исполнении группы «Сектор Газа» в виде «Арии Василисы Прекрасной» из панк-оперы «Кащей Бессмертный» (1994).

