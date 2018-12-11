Матецкий попросил Мединского оказать господдержку рокерам на вручении премии «Виктория»

Трехчасовая церемония вручения Российской Национальной Музыкальной Премии «Виктория» состоялась в Государственном Кремлёвском дворце 7 декабря

Игорь Крутой и Юрий Костин

Вручается премия уже третий год подряд, однако лишь в 2018-м обрела звучное название «Виктория». Премия основана по инициативе группы ведущих российских музыкальных продюсеров и артистов. Она учреждена поэтом, меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором, продюсером Игорем Крутым и руководителем радиохолдинга «ГПМ Радио» Юрием Костиным. Лауреаты определяются с помощью экспертного голосования в условиях строжайшей конфиденциальности. Учредители премии настаивают на том, что она самая независимая и релевантная из всех. Оправданы ли их амбиции? Попытаемся разобраться.

Импровизированная «красная дорожка» развернулась прямо на ступеньках пафосного Кремлевского дворца, поэтому торжественное дефилирование звезд могли наблюдать обычные зрители. Персоны были все теми же, что на обычных мероприятиях: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Денис Клявер, Митя Фомин… Вес происходящему добавляло дозированное присутствие рок-музыкантов.

Группа «Ленинград»

Например, Максим Покровский, собравший со своей группой «Ногу Свело!» Кремль неделей раньше, пришел на правах друга Михаила Гуцериева. А открывало церемонию шумное выступление группы «Ленинград». Пока зрители искали свои места, группировка успела исполнить три песни, среди которых была и новинка, лирический герой которой обращался к Санта-Клаусу с просьбой положить ему под елочку антидепрессанты. «Би-2» выбрали для исполнения на премии одну из своих самых мрачных вещей «Черное солнце» со своего прошлогоднего альбома «Горизонт событий». Лева и Шура Би-2 получили «Викторию» в номинации за песню «Ля-ля, тополя» из фильма Квартета И «О чем говорят мужчины. Продолжение».

Группа «Би-2»

«Машина времени» не выступала, но была отмечена премией как «Лучшая рок-группа года» за песню «Все корабли сегодня вернутся домой». Вручивший приз своим старым друзьям Андрею Макаревичу и Александру Кутикову Владимир Матецкий с ностальгией вспомнил о тех временах, когда играл на басу в блюзовой команде «Удачное приобретение», и пожелал министру культуры Владимиру Мединскому вкладывать миллиарды не только в киноиндустрию, но и в рок-музыку.

Поднимание в конферансе насущных проблем стало одной из отличительных черт премии «Виктория». Например, руководителя «Самоцветов» Юрия Маликова, вручавшего на пару с сыном Дмитрием награду в номинации «Лучший композитор года» покоробил номер Димы Билана и певицы Polina «Пьяная любовь», где исполнители в итоге оказались в эпицентре шумного свадебного застолья с прибаутками и драками. «После такого даже не верится, что в наше время были хорошие композиторы», - обескураженно заметил Маликов-старший.

Кстати, композитором года был признан действительно достойный автор – Леонид Агутин. Но и его конферанс был исполнен некого скептицизма. Агутин признался, что никак не ожидал быть отмеченным в столь весомой номинации, поэтому уже начал подремывать в своем кресле. И тут же озорно добавил, что раз уж церемония открывала группа «Ленинград», то всем здесь уже должно быть [по барабану]. Едва заслышав знакомое крамольное словечко, ведущий Андрей Малахов напомнил Агутину о телеверсии концерта и признался, как его собственную передачу чуть не лишили лицензии за мат Виктории Бони в эфире.

Ведущий церемонии Андрей Малахов

Леонида Агутина отметили еще и в специальной номинации «За вклад в развитие музыкальной индустрии». Это обстоятельство приободрило артиста, и он, получая награду, разулся и снял носки, вернувшись в образ «Босоногого мальчика». Саму эту песню Леонид исполнил в вальяжной джазовой аранжировке, аккомпанируя себе на рояле в сопровождении трубача.

Увы, далеко не все концертные номера прошли так убедительно и гладко, как у Агутина. Плавный ход церемонии то и дело нарушали технические неполадки. Сложная сценография многих номеров не позволяла техникам вовремя подготовить сцену к выходу очередного артиста. Сценический занавес, то не открывался, то не закрывался, несколько песен включались в режиме фальстарта и прерывались. Но самым досадным казусом оказался неработающий микрофон Таисии Повалий, которая была вынуждена часть песни открывать рот под собственный вокальный дабл трек ужасающего качества. Некоторые возмущенные зрители объявили этот форс-мажор вредительством, громогласно требуя со своих мест наказать виновных.

Виктория Кохана и Таисия Повалий

Сомнительным моментом премии стало также вручение одному из ее учредителей Михаилу Гуцериеву награды в номинации «Лучший поэт года». Учитывая весомую долю новых поп-песен его авторства на поп-рынке, возможно, это решение было и справедливым, но не второй же год подряд! Причем, сам призер на церемонию не пришел по причине болезни.

Старт Российской Национальной Музыкальной Премии был действительно ярким, но сейчас появилось ощущение, что она рискует скатиться в очередной междусобойчик. Видя постные лица звезд, раздающие дежурные комплименты в адрес организаторов премии, ты четко ощущаешь, что последние должны приложит все усилия для того, чтобы культивировать на своих церемониях неподдельное ощущение праздника и подлинную, а не мнимую объективность.

Фотографии предоставлены пресс-службой премии