«Пикник», 15 декабря, КЦ «Октябрь» (Электросталь)

15:01

Вдохновившись трудами Циолковского, упорством братьев Райт и трансцендентными опытами индийских йогов, музыканты предлагают отправиться в полёт

Полёт не на Марс и даже не к Солнцу, а в полёт музыкальный, воспарить над суетой и обыденностью. «Пикники» готовят новое шоу, полное загадок и сюрпризов.

К работе над «Левитацией» подключились лучшие умы кибернетической мысли Петербурга! Всё идёт к тому, что в полёт отправятся не только воображаемые персонажи, но и вполне реальные предметы. Все секреты раскрывать не будем, но кое-что следует отметить:

Концерт будет состоять из двух отделений. В первом, среди прочих, в новом прочтении прозвучат «Театр абсурда», «Нет берегов», «Кукла из папье-маше» и «Лакомо и ломко», в которой и предполагается фантастический акт левитации.

Во втором отделении добрая половина времени будет отдана «визитным карточкам» группы. Какой концерт «Пикника» можно представить без таких песен как «У шамана три руки», «Фиолетово-черный», «Египтянин», «Из мышеловки», «Говорит и показывает»?!

Визуальный ряд концерта будет дополнен новой одеждой сцены и специально созданными декорациями, механическими и кибернетическими чудесами. Благодаря новым технологиям и мастерству актеров создается концептуальный видео-арт, где стирая границу вымышленного мира, воплощённые образы выходят за пределы экранного пространства.