Константин Эрнст пригласил рэперов на новогодний «Голубой огонек»

10:00

Константин Эрнст начал воплощать замысел участников недавнего круглого стола в Госдуме с участием звезд хип-хопа по приглашению рэперов в «Голубой огонек».

Съемки новогоднего «Голубого огонька» Первого канала уже стартовали. В этом году в передаче будут представлены разные жанры музыки и самые актуальные, популярные артисты. «Российская Газета» сообщила, что точно известно, что выступит рэпер Баста. Он уже даже отснялся. Но это неудивительно, поскольку Баста участвовал в новогодней ночи Первого канала и год назад с песней «Выпускной».

Кто будет еще, пока говорить рано. Однако речи об истории с массовым специальным приглашением рэперов в эфиры пока не идет, хотя, возможно, все еще впереди или просто держится втайне.

Напоминаем, что 6 декабря в Госдуме состоялся круглый стол с участием силовиков, чиновников, депутатов, а также рэперов Птахи и Ромы Жигана. В ходе дискуссии председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выступил с инициативой предложить центральным каналам разбавить рэп-исполнителями «Голубые огоньки».