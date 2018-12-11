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Константин Эрнст пригласил рэперов на новогодний «Голубой огонек»

10:00 11.12.2018
Константин Эрнст пригласил рэперов на новогодний «Голубой огонек»
Константин Эрнст. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Константин Эрнст начал воплощать замысел участников недавнего круглого стола в Госдуме с участием звезд хип-хопа по приглашению рэперов в «Голубой огонек».

Съемки новогоднего «Голубого огонька» Первого канала уже стартовали. В этом году в передаче будут представлены разные жанры музыки и самые актуальные, популярные артисты. «Российская Газета» сообщила, что точно известно, что выступит рэпер Баста. Он уже даже отснялся. Но это неудивительно, поскольку Баста участвовал в новогодней ночи Первого канала и год назад с песней «Выпускной».

Кто будет еще, пока говорить рано. Однако речи об истории с массовым специальным приглашением рэперов в эфиры пока не идет, хотя, возможно, все еще впереди или просто держится втайне.

Напоминаем, что 6 декабря в Госдуме состоялся круглый стол с участием силовиков, чиновников, депутатов, а также рэперов Птахи и Ромы Жигана. В ходе дискуссии председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выступил с инициативой предложить центральным каналам разбавить рэп-исполнителями «Голубые огоньки».

Темы: Дед Мороз и новогодние традиции, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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11.12.2018, 15:11
Гость: Владимир С-Пб

Пора деда Костю на пенсию, слаб головушкой стал
11.12.2018, 13:45
Гость: Евгений В

Пугачева, Басков с Галкиным - непременно.
11.12.2018, 11:57
Гость: Титус

Докатился ... Скоро матерщиннику Шнуру или каким-нибудь Гнойному или Планетке с Монеточкой народных дадут. С вручением Почётной грамоты от Минкульта за вклад в культуру.
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