МВД запретило полицейским посещать концерты анархических рокеров и рэперов

10:45

Полицейским из России официально запретили посещать концерты исполнителей, а также рок- и рэп-групп, которые пропагандируют анархизм, выступают против органов государственной власти.

Такая директива за подписью министра внутренних дел Владимира Колокольцева уже поступила в большинство отделов МВД страны. «Нам довели под роспись, что сотрудникам запрещено посещать концерты рок-, рэп-, панк-исполнителей, которые ведут пропаганду против власти, в текстах песен которых содержатся призывы к анархии. Пояснили, что за нарушение будут наказывать, вплоть до увольнения», — сообщили собственные источники URA.RU в правоохранительных структурах в одном из регионов УрФО.

Как подобное воплощать в жизнь, непонятно. Полицейских предупредили о запрете на посещение концертов. Однако не разъяснили, что будет, если музыка этих исполнителей есть в их плей-листах на страницах в соцсетях. Им не ясно, как будут определять, кто запрещен, а кто нет. Конкретного списка запрещенных для полицейских групп и солистов им не представили. «А если меня поставят охранять порядок на таком концерте, мне что, придется завязать глаза и беруши воткнуть?» — задается резонным вопросом страж порядка.

Официального комментария от представителей МВД России пока нет.

