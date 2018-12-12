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МВД запретило полицейским посещать концерты анархических рокеров и рэперов

10:45 12.12.2018
МВД запретило полиции посещать концерты анархических рокеров и рэперов
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
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Полицейским из России официально запретили посещать концерты исполнителей, а также рок- и рэп-групп, которые пропагандируют анархизм, выступают против органов государственной власти.

Такая директива за подписью министра внутренних дел Владимира Колокольцева уже поступила в большинство отделов МВД страны. «Нам довели под роспись, что сотрудникам запрещено посещать концерты рок-, рэп-, панк-исполнителей, которые ведут пропаганду против власти, в текстах песен которых содержатся призывы к анархии. Пояснили, что за нарушение будут наказывать, вплоть до увольнения», — сообщили собственные источники URA.RU в правоохранительных структурах в одном из регионов УрФО.

Как подобное воплощать в жизнь, непонятно. Полицейских предупредили о запрете на посещение концертов. Однако не разъяснили, что будет, если музыка этих исполнителей есть в их плей-листах на страницах в соцсетях. Им не ясно, как будут определять, кто запрещен, а кто нет. Конкретного списка запрещенных для полицейских групп и солистов им не представили. «А если меня поставят охранять порядок на таком концерте, мне что, придется завязать глаза и беруши воткнуть?» — задается резонным вопросом страж порядка.

Официального комментария от представителей МВД России пока нет.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, МВД России
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Комментарии читателей
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12.12.2018, 15:06
Гость: stalker

Эта новость означает лишь то, что список "анархических" рокеров уже составлен и утвержден. Таким образом, все артисты этого жанра поделены на "рукопожатых" и нет.
12.12.2018, 14:32
Гость: Alex

Вообще запретить маргинальное "э!"канье со сцены. Это чушь собачья, и отношения к нашей культуре не имеет ни малейшего. В чем же дело?
12.12.2018, 14:03
Гость: кю

"задается резонным вопросом страж порядка"... оказывается, не только среди журналистов встречаются кадры, которые не понимают, что во время службы служат, а не "посещают". Следующим вопросом, наверное, будет: "Почему просто так нельзя стрелять по людям? Что, даже после службы? В Америке ведь можно!"
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