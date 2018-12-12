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В МВД опровергли сообщения о запрете полицейским посещать рэп- и рок-шоу

13:52 12.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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В пресс-службе МВД назвали недостоверной информацию СМИ о том, что сотрудникам полиции запретили посещать рок- и рэп-концерты исполнителей, выступающих против органов власти, пишет "Интерфакс".

"Накануне в ряде СМИ и сети Интернет опубликована информация о директиве министра внутренних дел Российской Федерации, запрещающей сотрудникам полиции посещать концерты рок-, рэп-, панк- исполнителей, в текстах песен которых содержатся призывы к анархическому поведению, разжиганию ненависти к органам государственного управления", - приводит агентство слова официального представителя министерства Ирину Волк.

"Сообщаем, что указанная информация является недостоверной. Подобных указаний в территориальные органы руководством МВД России не направлялось", - подчеркнула она.

Волк призвала представителей СМИ более ответственно подходить к подготовке материалов, затрагивающих деятельность МВД, и пользоваться официальными источниками информации.

Темы: Персоны и события в мире хип-хопа , Шоу и представления в России и за рубежом, МВД России
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