Оскорбленный Нагиевым Шнуров написал стих о работе Путина в «Штази»

12:36

Вокалист группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выдал стихотворение про российского президента Владимира Путина в контексте его работы в немецкой разведке.

Размещенный в Инстаграме музыканта текст имеет форму басни:

Жизнь сказочней, чем сказочник Навальный.

Что нам их «Фантастические Мрази», когда наш лидер наднациональный

Работал непосредственно на Штази?

Да, на немецкую, друзья, разведку.

Присягу даже, видимо, давал им,

И с фрицами бухал поди нередко,

И был веселым парнем, милым малым.

Но, то дела дней в принципе минувших,

Глаз вон, тому, кто все не забывает,

Когда б не слышали бы наши уши: «Разведчиков ведь бывших не бывает!»

В данный момент Шнуров трудится наставником молодых дарований в телепроекте Первого канала «Голос». На днях он наотрез оказалася делать выбор между своими двумя подопечными Дарией Гроссман и и Ритой Крон, за что заслужил «комплимент» от ведущего Дмитрия Нагева: «Ну ты и шкура!»

