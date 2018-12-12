Оскорбленный Нагиевым Шнуров написал стих о работе Путина в «Штази»
Вокалист группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выдал стихотворение про российского президента Владимира Путина в контексте его работы в немецкой разведке.
Размещенный в Инстаграме музыканта текст имеет форму басни:
Жизнь сказочней, чем сказочник Навальный.
Что нам их «Фантастические Мрази», когда наш лидер наднациональный
Работал непосредственно на Штази?
Да, на немецкую, друзья, разведку.
Присягу даже, видимо, давал им,
И с фрицами бухал поди нередко,
И был веселым парнем, милым малым.
Но, то дела дней в принципе минувших,
Глаз вон, тому, кто все не забывает,
Когда б не слышали бы наши уши: «Разведчиков ведь бывших не бывает!»
В данный момент Шнуров трудится наставником молодых дарований в телепроекте Первого канала «Голос». На днях он наотрез оказалася делать выбор между своими двумя подопечными Дарией Гроссман и и Ритой Крон, за что заслужил «комплимент» от ведущего Дмитрия Нагева: «Ну ты и шкура!»