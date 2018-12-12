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Оскорбленный Нагиевым Шнуров написал стих о работе Путина в «Штази»

12:36 12.12.2018
Сергей Шнуров написал стих о работе Путина в «Штази»
Сергей Шнуров © KM.RU, Елена Воронова
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Вокалист группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выдал стихотворение про российского президента Владимира Путина в контексте его работы в немецкой разведке.

Размещенный в Инстаграме музыканта текст имеет форму басни:

Жизнь сказочней, чем сказочник Навальный.
Что нам их «Фантастические Мрази», когда наш лидер наднациональный
Работал непосредственно на Штази?
Да, на немецкую, друзья, разведку.
Присягу даже, видимо, давал им,
И с фрицами бухал поди нередко,
И был веселым парнем, милым малым.
Но, то дела дней в принципе минувших,
Глаз вон, тому, кто все не забывает,
Когда б не слышали бы наши уши: «Разведчиков ведь бывших не бывает!»

В данный момент Шнуров трудится наставником молодых дарований в телепроекте Первого канала «Голос». На днях он наотрез оказалася делать выбор между своими двумя подопечными Дарией Гроссман и и Ритой Крон, за что заслужил «комплимент» от ведущего Дмитрия Нагева: «Ну ты и шкура!»
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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12.12.2018, 15:07
Гость: дауж

Казалось бы, какое дело,
Шнуру до выпивки и ксивы?
Хотя, кого бы не задело,
Когда бухать не пригласили.
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