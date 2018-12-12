]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Седьмая часть жителей России жаждет наказания артистов за критику власти

12:49 12.12.2018
15% жителей России жаждет наказания артистов за критику власти
Материалы по теме:

Седьмая часть жителей России видит необходимость в наказании артистов за критические высказывания в адрес властей.

Подобные неутешительные результаты опроса обнародовал ВЦИОМ. В опросе поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. «Мнения по поводу того, как государство и общество должны реагировать на критические высказывания о власти и стране, разделились: 36% опрошенных утверждают, что такие высказывания нужно одобрять и поддерживать, еще 35% говорят об отсутствии реакции со стороны государства и общества, так как подобного рода высказывания - это личное дело каждого. При этом 15% участников опроса настроены категорично, считая, что такие высказывания нужно осуждать и наказывать за них», — приводит ТАСС итоги опроса.

В частных разговорах исполнителя, писателя и другого деятеля искусства поддержали бы в его критике 24% респондентов. При этом публичную поддержку потенциально готовы выразить только 5% жителей нашей страны. 23% опрошенных раскритиковали бы артиста.

О скандале вокруг ареста рэпера Хаски знают 35% опрошенных. Из них 41% респондентов уверены, что к задержанию привели хулиганские действия музыканта, а 28% - критика властей.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Общественное мнение, Персоны и события в мире музыки, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.12.2018, 15:57
Гость: Анна

Согласна с комментарием под ником "о". Я уважают конструктивную критику.Критикуй власть,но критикуй за дело. А что наше правительство ничего не делает. В деревнях люди живут натуральным хозяйством.Капитализм они построили. Тут жаловался сибиряк что в Сибири народ в отчаянии, безработица. Народ беден.За это надо критиковать.Ладно бы у нас к примеру у КНДР ничего не было.Но когда есть все природные богатства,а народу вы показываете шиш с маслом. Это надо критиковать. Посмотреть бы на эту 7-ю часть. Либо сталинисты ,сверстники вы Сами Знаете Кого. Эти артисты кроме Америки, как наша власть ничего не видят.Всё под Америку делают, восторгаются всем американским,преклоняются перед ним,что артисты,что власть,настроили :небоскребов,ввели американское ЕГЭ, МФЦ (в котором прием называется не русским словом ресепшен) ,кругом понастроили аптек,кафе,ресторанов И НИ ОДНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Ах,да Трамп президент сверхдержавы ,должен построить,он же президент США.
12.12.2018, 15:21
Гость: Мы

на 17% зп наказание артистов,мы на 100% за пенсионный закон!Да какой дурак в это верит,кроме моего президента,улетевшего на стерхах в небо от своего нрода!Обитает вроде на небесах,а закон о пенсии подписал,не приминул,радетель!
12.12.2018, 15:03
Гость: stalker

Очень хотелось бы посмотреть на эти 15 процентов опрошенных, которые высказались за наказание артистов. Кто они такие и чем руководствуются ? Либо это представители власти и их родственники, либо верные подхалимы, ждущие когда хозяин кость им в знак благодарности бросит. Любят власть как пес палку.
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.