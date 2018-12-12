Седьмая часть жителей России жаждет наказания артистов за критику власти

12:49

Седьмая часть жителей России видит необходимость в наказании артистов за критические высказывания в адрес властей.

Подобные неутешительные результаты опроса обнародовал ВЦИОМ. В опросе поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. «Мнения по поводу того, как государство и общество должны реагировать на критические высказывания о власти и стране, разделились: 36% опрошенных утверждают, что такие высказывания нужно одобрять и поддерживать, еще 35% говорят об отсутствии реакции со стороны государства и общества, так как подобного рода высказывания - это личное дело каждого. При этом 15% участников опроса настроены категорично, считая, что такие высказывания нужно осуждать и наказывать за них», — приводит ТАСС итоги опроса.

В частных разговорах исполнителя, писателя и другого деятеля искусства поддержали бы в его критике 24% респондентов. При этом публичную поддержку потенциально готовы выразить только 5% жителей нашей страны. 23% опрошенных раскритиковали бы артиста.

О скандале вокруг ареста рэпера Хаски знают 35% опрошенных. Из них 41% респондентов уверены, что к задержанию привели хулиганские действия музыканта, а 28% - критика властей.

