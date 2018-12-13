Пикник «Левитация» (2CD)

Исполнитель: Пикник, Название: «Левитация», Стиль: рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Пикник» каждый год к своему осеннему туру старается порадовать поклонников каким-нибудь свежим релизом. Если это не очередной альбом, то, как правило, сборник. И «Большая игра» и «35», разумеется, апеллировали к сет-листу к приуроченным к ним гастролям, хотя и всегда оставляли место для интриги. Но теперь «Пикник» превзошел сам себя.

Двухдисковый сборник «Левитация» один в один повторяет сет-лист нынешних гастролей группы! Каждый CD – это оно из отделений концерта, а порядок исполняемых песен соблюден неукоснительно. На месте даже инструментальные Intro к каждому отделению, которые, понятное дело, пока еще нигде не издавались. Когда в самом начале сборника слышишь до боли знакомые позывные «Иероглифа» испытываешь смешанные чувства: радость узнавания перебивается предчувствием, что этой песни в программе не будет, и оно не обманывает.

Раз «Левитация», то слушатель вправе ожидать обыгрывание мотива всевозможных полетов. Но у «Пикника» никогда не бывает ничего линейного и очевидного. Да, полеты присутствуют, так или иначе, везде, но в самых разных смыслах. Первая часть фиксирует всевозможные пограничные состояния, когда человек как бы поднимается над самим собой. Здесь не обошлось без таких раритетов, как «Летает голова то вверх, то вниз» из «Королевства кривых», «Нет берегов» из «Родом ниоткуда» и «Лакомо и ломко» из «Египтянина». Отрадно, что мотив левитации присутствует и в привычных концертных хитах «Пикника» - один «Египтянин» с крылатым Сфинксом чего стоит.

Не забыт в «Левитации» и прошлогодний альбом «Пикника» «Искры и канкан». Из него, помимо устоявшихся в репертуаре коллектива «Последнего из могикан» и «Парню 90 лет» присутствует и декадентская «Кукла из папье-маше», которую музыканты ввели в свою концертную программу относительно недавно. Еще один эксклюзив – «Ой, да не вечер», звучащий ближе к финалу и замыкающий композицию сборника, поскольку голова теперь уже летает не фигурально, а вполне осязаемо. Символом этого парения над обыденностью становится шаман с обложки диджипака и слип-кейса. Такого у нас еще не делал никто!