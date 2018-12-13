Группа «Во Времени» дала вторую жизнь новогоднему синглу Кинчева и гитариста «СерьГи»

Совместный концерт группы «Во Времени» и Александра Логунова состоялся в клубе «Массолит» 6 декабря

Беда абсолютного большинства толковых молодых групп в том, что они не могут достойно себя преподнести. Те, у кого с качеством записи и имиджем все в полном порядке, выдают, как правило, пустышки в ярких фантиках. Остальные же утопают в дебрях своих философско-музыкальных изысканий, не умея к себе привлечь внимание. К огромному сожалению, последнее более чем актуально для рок-исполнителей православного толка, которые, забаррикадировавшись в своем узком мирке, чувствуют себя там вполне комфортно.

Счастливым исключением из этого правила является группа «Во Времени», возглавляемая деятельным Николаем Подорольским. В этом году увидел свет их роскошный электрический альбом «Во Времени», хоть и собравший преимущественно старые песни, но поражающий отточенным металлическим саундом. Шестого же декабря «Во Времени» сыграли в полноприводной акустике – с соло-гитарой, басом и всевозможными перкуссиями, выстроив свой сет драматургически безупречно.

Перед тем, как начать играть, Николай Подорольский предупредил, что сегодня будет сыграна необычная программа из своих, преимущественно новых, и чужих, но милых сердцу песен. Из альбома «Воспрять» действительно прозвучали лишь две вещи – «Предчувствие осени», которой музыканты попрощались с окончательно уступившим в этот снежный свое место зиме временем года, и «Я люблю», справедливо названную Подорольским главной песней диска.

Что касается чужих песен, то Николай признался, что не любит называть их «каверами», предпочитая просто и понятное русское слово «прочтение». И действительно, абсолютно ко всем заимствованным произведениям «Во Времени» подошли творчески, встраивая их к тому же в собственную мировоззренческую канву. Миниатюра «За какие-то десять минут» из трибьюта Константину Арбенину тоже имела отношение к ушедшей осени и была основана на стихотворении основателя «Зимовья Зверей». По той же модели была сделана и «Папироска, забитая ветром» Вени Дркина, которую группа положила на имеющуюся инструментальную композицию своего гитпариста Павла Сорокина этой весной на фестиваль памяти музыканта.

«Снаружи всех измерений» Егора Летова прозвучала в исполнении Николая Подорольского куда более оголтело и яростно, нежели в авторском варианте. Как заметил Николай, «когда летаешь снаружи, часто залетаешь не туда». Поэтому в продолжение темы он исполнил свою собственную «Много на себя берешь» - о человеке, который, по гордости, заплутал в своих духовных исканиях. Иллюстрируя овладевшее героем отчаяние, барабанщик с досадливым «тьфу» швырнул в кульминационный момент песни свой бубен на пол.

Еще одна новинка «Во Времени» «Отзвуки вечного зова» предваряла сразу две песни Константина Кинчева. «Веретено» музыканты решили сделать максимально близко к оригиналу, испытав однажды на репетиции острое желание сыграть эту вещь. А вот дуэтную песню Константина Кинчева и гитариста групп MORDOR и «СерьГа» Сергея Левитина «Теплей» «Во Времени» утяжелили и снабдили новыми музыкальными темами. Пришедшие в «Массолит» счастливчики услышали это прочтение самыми первыми, а уже на следующий день она была представлена в интернете в виде электрического интернет-сингла. В свое время авторы выложили ее в качестве новогоднего подарка к Новому, 2010 года, и теперь их последователи решили напомнить о незаслуженно подзабытом раритете.

«Нечем дышать» Черного Лукича послужила в прологом к финальному блоку выступления «Во Времени». В последующих песнях содержался ответ, что полноценно дышать можно только вечностью и чистотой, поскольку наша жизнь – лишь аперитив к подлинному бытию за гранью видимого мира.

В свою очередь, выступление «Во Времени» послужило аперитивом к сольному сету Алексендра Логунова. Последний немного удивился, что полновесную группу поставили перед ним, а не наоборот, но пообещал попытаться выдать такую же мощь, и это ему удалось. Нашлось место даже шуточной новинке «К военной службе призван был месье Морсье», посвященной другу Логунова, который рвался в армию, но не попал туда в назначенный срок из-за болезни.

