Жена Сергея Шнурова урезала гонорары музыкантам «Ленинграда»

15:26

Новая супруга Сергея Шнурова Ольга Абрамова взяла на себя финансовую часть деятельности группы.

Об этом газете «КП» сообщил некий «осведомленный источник». «В «Ленинграде» платят огромные гонорары. Если в группе у звезды эстрады первого эшелона музыканты за один концерт получают в среднем по 200 евро (около 15 тысяч рублей), то ребята Шнура зарабатывают за такой же концерт несколько сотен тысяч рублей, - рассказал собеседник газеты. - Новая жена Шнура теперь, можно сказать, казначей «Ленинграда». Она вмешалась в систему его работы с группой и даже подвинула его директора. Теперь сама выдает коллективу зарплаты, всю финансовую часть взяла на себя. Ольга быстро завладела доверием Шнура. Она ему говорит: «Зачем тебе 10 музыкантов? И зачем ты им столько платишь? Давай платить им в два раза меньше». А некоторых ребят и вовсе порекомендовала уволить. Видимо, Шнур серьезно влюблен, поэтому дал Ольге полный карт-бланш: мол, поступай как считаешь нужным».

Впрочем, бывший шоумен «Ленинграда» Стас Барецкий сильно сомневается в достоверности этих фактов. «У группы хороший директор – Денис (Денис Вейко – прим. ред). Он там практически с зарождения коллектива. Не знаю, как сейчас, но раньше все финансовые дела вел он, - говорит Барецкий. - Маловероятно, что Ольга лезет в бизнес Шнурова. Может, Шнур подкидывает эти фишки через своих знакомых, чтобы его обсуждали в прессе? Он мужик умный. Его многие питерские музыканты не любят: мол, повезло Шнуру, все его пиарят. А что ему повезло? Он просто талантливый мужик, строил свой бизнес с 25 лет».

