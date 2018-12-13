Жена Сергея Шнурова урезала гонорары музыкантам «Ленинграда»
Новая супруга Сергея Шнурова Ольга Абрамова взяла на себя финансовую часть деятельности группы.
Об этом газете «КП» сообщил некий «осведомленный источник». «В «Ленинграде» платят огромные гонорары. Если в группе у звезды эстрады первого эшелона музыканты за один концерт получают в среднем по 200 евро (около 15 тысяч рублей), то ребята Шнура зарабатывают за такой же концерт несколько сотен тысяч рублей, - рассказал собеседник газеты. - Новая жена Шнура теперь, можно сказать, казначей «Ленинграда». Она вмешалась в систему его работы с группой и даже подвинула его директора. Теперь сама выдает коллективу зарплаты, всю финансовую часть взяла на себя. Ольга быстро завладела доверием Шнура. Она ему говорит: «Зачем тебе 10 музыкантов? И зачем ты им столько платишь? Давай платить им в два раза меньше». А некоторых ребят и вовсе порекомендовала уволить. Видимо, Шнур серьезно влюблен, поэтому дал Ольге полный карт-бланш: мол, поступай как считаешь нужным».
Впрочем, бывший шоумен «Ленинграда» Стас Барецкий сильно сомневается в достоверности этих фактов. «У группы хороший директор – Денис (Денис Вейко – прим. ред). Он там практически с зарождения коллектива. Не знаю, как сейчас, но раньше все финансовые дела вел он, - говорит Барецкий. - Маловероятно, что Ольга лезет в бизнес Шнурова. Может, Шнур подкидывает эти фишки через своих знакомых, чтобы его обсуждали в прессе? Он мужик умный. Его многие питерские музыканты не любят: мол, повезло Шнуру, все его пиарят. А что ему повезло? Он просто талантливый мужик, строил свой бизнес с 25 лет».