Виктор Зинчук серьезно травмировался в автокатастрофе

10:45

Гитарист-виртуоз Виктор Зинчкк был экстренно госпитализирован после попадания в ДТП в Подмосковье.

Музыкант двигался на своем автомобиле марки Audi А3. При этом место за рулем занимал не музыкант, а его личный водитель, сообщает «СтарХит». Иномарка гитариста ехала по Красноармейскому шоссе Подмосковья, когда со второстепенной дороги выскочила машинка марки «Жигули» и врезалась в авто Зинчука.

Несмотря на ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом пальца, после ДТП Зинчук записал видеообращение для поклонников, в котором сообщил о переносе некоторых концертов. «Так выглядит человек после аварии, — начал музыкант. — Спасибо врачам больницы города Пушкино. Мне придется перенести некоторые концерты. Главное, что остался жив. И, знаете, что: сейчас снег, старайтесь ездить аккуратно, не подрезайте друг друга».

После аварии Зинчук был отправлен в больницу, а виновником аварии признан водитель «Жигулей».

