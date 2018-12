Исполнитель: Ross the Boss, Название: « By Blood Sworn», Стиль: хэви-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Клятвы на крови – это очень серьезно! Долгое время гитарист Росс Фридмен присягал в верности делу металла в группе Manowar. После своего ухода некоторое время сотрудничал с трибьют-коллективом Man Of War, пока не создал персональный проект Ross the Boss. «By Blood Sworn» - уже третий альбом команды.

Если не знать, что Россу уже 64, можно подумать, что потеснить грандов пришли молодые и норовистые дебютанты, щедро мечущие на стол все, что есть них за душой. Отчасти это впечатление верное, потому что на альбоме в полную мощь развернулся новичок – вокалист Марк Лопес, легко берет как верхи, так и низы.

Это отнюдь не значит, что остальные музыканты на его фоне меркнут. Росс радует своими громокипящими партиями, особенно хороши его зловещие «квакающие» пассажи перед «This Is Vengeance», которая вообще выделяется на общем фоне своей бескомпромиссностью и экспрессией. Басист Майк ЛеПонд на славу расстарался в длиннющей «Lilith», которая буквально изобилует его сольными партиями. А барабанщик Ланц Барневольд украсил своими зловещими бриджами интригующую «We Are The Night».

Материал альбом на удивление мощный. С первого по пятый трек все идет только по нарастающей: гитары неистовствуют, вокалист заливается соловьем, песни берут то скоростью, то цепкостью. Пара баллад в середине едва дают слушателю, как все начинается по новой. Излишни разве что три бонуса, ровным счетом ничего не прибавляющие к альбому, который хорош и без них.