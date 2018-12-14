«Легенды Ретро FM» по-рокерски попрощались с «Олимпийским»

Вот и стали мы на год взрослей… Ой, не то, совсем не то… Новый год к нам мчится, скоро все случится… Опять не то…

Аааа! Вот оно! Мы к вам заехали на чааас, привет, bonjour, hello! А ну скорей любите нас, вам крупно повезло! Ну-ка все вместе, уши развесьте, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы!



Дмитрий Харатьян

Да, да, именно так подпевал Дмитрию Харатьяну под завязку полный «Олимпийский» 8 декабря на 14-ом по счету международном фестивале «Легенды Ретро FM». Именно так с этой песенки из далекого детства началось музыкальное волшебство, что проходит каждый год в самом начале декабря и дает своеобразный старт новогодним праздникам.

В этот раз праздник прошел с неким налетом грусти, ведь «Легенды» прощались со ставшими родными за эти годы стенами «Олимпийского». С 2019 года символ Олимпиады-80 закрывается на глобальную реконструкцию. Ходят нерадостные слухи о том, что вместо спортивного комплекса появится очередной торговый центр (будто мало их в Москве).



Татьяна Веденеева и Дмитрий Харатьян

Изменить некоторые вещи мы не в силах, зато вполне способны управлять своим настроением. И в этом нам помогает любимая музыка. В этом году зрителей «Легенд», как обычно, радовали лучшие из лучших, звезды поколений. И вот что странно, публика на фестивале определенно «помолодела». Да, все еще процентов 60 аудитории это дамы 40+, но при этом достаточно много и более молодых посетителей от 18 до 30.



Ottawan

Впервые за все время существования фестиваля Дмитрий Харатьян выступил не только как ведущий мероприятия совместно с Татьяной Веденеевой, но и в своем амплуа певца. Ну а затем грянул «парад планет», который открыл Ottawan. «Hands Up» плавно перетекли в «Один раз в год цветы цветут» от Лады Дэнс (странный выбор песен, право слово, совсем не очевидный, есть у нее песни гораздо более хитовые).



Лада Дэнс

За Ладой Дэнс нагнал туману Владимир Кузьмин, впервые принявший участие в этом фестивале. Вообще, в этом году фестиваль, можно сказать, выдал сразу несколько «рок-дебютантов».



Владимир Кузьмин

Еще одним рокером из прошлого, который вполне себе успешен и сейчас, равно, как и Кузьмин, а также дебютантом фестиваля, стал Александр Иванов и его группа «Рондо». Последний буквально зажег «Олимпийский», вызвав в памяти ассоциации с шоу KISS по количеству используемой пиротехники. Рокеры, что с них взять…



Александр Иванов и группа "Рондо"

Еще одна странная параллель с иностранными рокерами промелькнула, как ни странно, на перфомансе Валерия Леонтьева. Его булгаковский Воланд из песни «Маргарита» почему-то стойко ассоциировался с Тиллевским «ангелом». Странные игры разума, казалось бы, где Леонтьев и где Rammstein.



Валерий Леонтьев

Среди других премьер «Легенд Ретро FM» в 2018 году можно назвать Кая Метова («Position N2»), легендарную группу «Комбинация» («Бухгалтер»), Валерия Меладзе («Сэра») и французов Santa Esmeralda.



Группа "Комбинация"

Среди старожилов фестиваля можно назвать Юрия Шатунова («А он все молодеет и молодеет, - заметил коллега. – Однозначно чей-то кровью питается!»), Михаила Боярского, C.C. Catch, Вадима Казаченко.



Santa Esmeralda

Задорные Joy, приехавшие в третий раз, выступали предпоследними, ну а завершали четырехчасовой марафон «Самоцветы», с пожеланиями счастья всем, кто в зале, и тем, кто будет смотреть телевизионную версию фестиваля в новогоднюю ночь на «Первом канале».



Joy

В 2019 году фестиваль «Легенды Ретро FM» будут отмечать свое 15-летие. Мы уверены, что организаторы уже придумали что-то особенное. Будем надеяться, что новая площадка фестиваля не будет уступать по своей атмосфере «Олимпийскому» - всему свое время. Ну а пока:

«Мы желаем счастья Вам, счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом!»



"Самоцветы"

С наступающими праздниками всех, постарайтесь поймать это самое «новогоднее» настроение, уходящими корнями в далекое детство и сохранить его несмотря ни на какие бури и невзгоды в будущем, 2019 году!

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Фото: Наталья Ступникова