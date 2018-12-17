]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Лидер The Prodigy вдохновлялся Москвой при создании нового альбома

16:21 17.12.2018
Лидер The Prodigy вдохновлялся Москвой при создании нового альбома
Лиам Хоулетт. Фото Herr Stern с сайта ru.wikipedia.org
Материалы по теме:

Фронтмен The Prodigy Лиам Хоулетт для нового альбома No Tourists нашел источник вдохновения в Москве.

По словам Хоулетта, новый альбом повествует о поиске реальности, о том, что нужно сделать, чтобы сойти с привычного «туристического маршрута», который людям навязывается с детства. «В No Tourists речь о том, что надо оградиться от искусственно созданной безопасности, потому что многие люди, напротив, хотят опасности», — заявил он «Известиям».

Помимо этого, Хоулетт рассказал, что вдохновение для некоторых треков он получил при очередном посещении российской столицы, под впечатлением от московских улиц и районов.

The Prodigy примет участие в московском фестивале Park Live летом 2019 года в качестве хедлайнера.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Музыкальные фестивали в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.