Лидер The Prodigy вдохновлялся Москвой при создании нового альбома

16:21

Фронтмен The Prodigy Лиам Хоулетт для нового альбома No Tourists нашел источник вдохновения в Москве.

По словам Хоулетта, новый альбом повествует о поиске реальности, о том, что нужно сделать, чтобы сойти с привычного «туристического маршрута», который людям навязывается с детства. «В No Tourists речь о том, что надо оградиться от искусственно созданной безопасности, потому что многие люди, напротив, хотят опасности», — заявил он «Известиям».

Помимо этого, Хоулетт рассказал, что вдохновение для некоторых треков он получил при очередном посещении российской столицы, под впечатлением от московских улиц и районов.

The Prodigy примет участие в московском фестивале Park Live летом 2019 года в качестве хедлайнера.

