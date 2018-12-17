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Алла Пугачева вернется на большую сцену к юбилею

17:29 17.12.2018
Алла Пугачева вернется на большую сцену к юбилею
Алла Пугачева © KM.RU
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Алла Пугачева назвала дату собственного юбилейного концерта, подготовку к которому она начала еще весной - выступление состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца 17 апреля 2019 года.

За два дня до этого Примадонне исполнится 70 лет, поэтому в праздничное шоу войдет все лучшее из репертуара Аллы Борисовны. Сет-лист выступления получил название «Алла Пугачёва. P.S.», что намекает на возвращение артистки на большую сцену после длительного перерыва.

Примечательно, что на появившейся в сети афише этого концерта Алла Пугачева запечатлена рядом с продюсером Светланы Лободы Нателлой Крапивиной, но какое отношение та имеет к предстоящему шоу, пока не известно.

О подготовке юбилейного концерта Пугачева рассказала еще в мае 2018 года в рамках юридического форума. «Я вам честно скажу, что я уже эти песни редко пою. У меня уже давно новая программа, которая создавалась всю жизнь. Просто не было возможности ее спеть. Вряд ли эта новая программа вам понравится, но я попробую на 70 лет что-то устроить. Бабушку никто не обидит — будут скромно все сидеть и хлопать», - привел тогда слова артистки spletnik.ru.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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17.12.2018, 18:47
Гость: Ray Bloom

Алла, отвали!
17.12.2018, 18:32
Гость: Осетрина третьей свежести,

это по русски пропастина!И когда она прикроет поддувало?!
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