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Николай Носков вернется на сцену после инсульта

11:45 17.12.2018
Николай Носков вернется на сцену после инсульта
Николай Носков
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Виктор Дробыш начал продюсировать Николая Носкова.

Певец не так давно перенес инсульт и теперь готовится вернуться на сцену, сообщает «Мир новостей». Ему потребовалась длительная реабилитация - с помощью психологов, медиков и родных Носков начал работать над восстановлением двигательных функций и речи.

В сентябре 2018-го появились сообщения о том, что у певца якобы был повторный инсульт и он госпитализирован в тяжелом состоянии. «Состояние Николая сложное, ему нужно постоянное медицинское наблюдение и уход, - рассказал Виктор Дробыш. - Хотя петь он, кажется, начал раньше, чем снова заговорил. Поэтому уже вовсю репетирует. Коля был и остается королем российской сцены. Это лучший голос нашей страны! И я решил поддержать его. Носкову очень нравится молодой певец IVAN (в 2016-м представлял на «Евровидении» Беларусь. - Ред.), и я предложил им сделать совместный дуэт, уже идет работа над композицией».

Сегодня рядом с Носковым постоянно находятся супруга Марина, дочь Екатерина и внучки. Именно семья вселяет в певца оптимизм. Не так давно он впервые появился на телеэкране после операции и даже стал участником программы «Идеальный ремонт».

Николай искренне верит, что жизнь наладится и он снова сможет вернуться в профессию, которой отдал уже больше 40 лет.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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