Юрий Лоза дал ценные советы вернувшейся на сцену Пугачевой

12:00

Узнав о скором возвращении Аллы Пугачевой на сцену, Юрий Лоза дал свой комментарий по этому поводу.

Музыкант рискнул дать Примадонне свои рекомендации по формированию программы концерта 17 апреля 2019 года на сцене ГКД в честь ее 70-летия.

По мнению Лозы, ей не стоит исполнять со сцены старые хиты, так как с возрастом у нее сильно изменился голос. «В любом возрасте есть хорошее. Можно использовать и грамотно обыгрывать любой возраст, - сообщает НСН. – Я не думаю, что в 70 лет надо изображать «мальчика-хотюньчика» или «девочку-припевочку». Но для 70 лет есть своя притягательность. Это мудрость, зрелость, опыт. Я не знаю, какую программу она хочет сделать. Если собирается петь старые песни, то это неправильно или им нужно придавать новую окраску, потому что у нее изменился голос». .

