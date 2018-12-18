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Юрий Лоза дал ценные советы вернувшейся на сцену Пугачевой

12:00 18.12.2018
Юрий Лоза дал ценные советы вернувшейся на сцену Пугачевой
Юрий Лоза. Фото с сайта lozayury.ru
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Узнав о скором возвращении Аллы Пугачевой на сцену, Юрий Лоза дал свой комментарий по этому поводу.

Музыкант рискнул дать Примадонне свои рекомендации по формированию программы концерта 17 апреля 2019 года на сцене ГКД в честь ее 70-летия.

По мнению Лозы, ей не стоит исполнять со сцены старые хиты, так как с возрастом у нее сильно изменился голос. «В любом возрасте есть хорошее. Можно использовать и грамотно обыгрывать любой возраст, - сообщает НСН. – Я не думаю, что в 70 лет надо изображать «мальчика-хотюньчика» или «девочку-припевочку». Но для 70 лет есть своя притягательность. Это мудрость, зрелость, опыт. Я не знаю, какую программу она хочет сделать. Если собирается петь старые песни, то это неправильно или им нужно придавать новую окраску, потому что у нее изменился голос». .
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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18.12.2018, 14:33
Гость: Совет

Для увеличения спроса продавать билеты в комплекте с записью концерта на дисках DVD-RW...
Фанеру уже пишут...
18.12.2018, 14:17
Гость: Смотря кто !

Кошки живут 15 лет, а Пугачева будет 70 отмечать.
18.12.2018, 13:47
Гость: Собака Шувалова

Максимка по ходу не тянет финансово своими кривляньями семью и замок в Грязях. Приходится жене напрягаться в свои 70.
Еще и детей себе прикупили...
Куда катится этот мир?
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