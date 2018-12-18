Фестиваль «Владимир Высоцкий. Сквозь время» пройдет в Крыму

Завершается юбилейный год Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий

Как-то летом, проезжая по Крыму, корреспондент KM.RU увидел на «Матросском клубе» г.Севастополя мемориальную доску с портретом Владимира Высоцкого. На вопрос: «Что «московский озорной гуляка» делает у матросов?», ответили проходящие мимо моряки. Выяснилось, что инициатор установки доски - севастополец, географ и писатель Валентин Корниенко, а деньги на нее были собраны жителями города.

Дело началось три года назад. Выпускник Симферопольского университета, Валентин давно вынашивал идею, создать в Крыму фестиваль Владимира Высоцкого, в творчество которого очень любил, но… не складывалось. Он писал книги, работал в области туризма, а как-то даже провел в родном городе фестиваль духовых оркестров, куда приехал старейший военный оркестр мира из Турции. …

Но однажды, гуляя по осеннему пляжу, Валентин встретил там болтающегося без дела выпускника и золотого медалиста школы студии МХАТ, (одного из прототипов фильма «Дикари» Гоши Куценко), безработного актера Евгения Кузнецова. Они разговорились. Выяснилось, что Евгений знает наизусть массу стихов Высоцкого и даже иногда проводит в Москве его поэтические вечера.

Через неделю Валентин познакомился с делающей примерно тоже самое в Москве, певицей Маричель Родес из «испанского Крыма» Каталонии. Когда-то испанка так «влюбилась» в творчество поэта, что выучила русский язык, вышла замуж за русского мужчину, приехала в Москву, и стала исполнять песни Высоцкого в центрах соц. защиты и тюрьмах. (А однажды она спела их в Кремле на премии «Шансон года», и стала ее лауреатом). «Пора делать фестиваль» – подумал Валентин и позвонил легендарному барду-океанологу Городницкому. (Позже, к фестивалю подтянулись брат «убойного» Никиты Джигурды Сергей с супругой актрисой Людмилой Татаровой). Все вместе они выступали с концертами перед жителями Севастополя, Алушты и Алупки.

Следующая моя задача была – повесить памятную доску Высоцкому на Матросском клубе в Севастополе – рассказывает Валентин. Он много снимался здесь, на крейсере Кутузов написал там «Черные бушлаты», выступал с концертами в матросском клубе. Я пришел с этим предложением на общественный совет по культуре при губернаторе. Все 15 его членов проголосовали «за».

Губернатор, к которому Валентин пошел вместе с Городницким, оказался большим поклонником поэта - еще учась в военно-морском училище, он был на концерте Высоцкого, и их, курсантов, провели к нему за кулисы. Он начинание поддержал, но дальше дело не пошло: оказалось, что на здание Матросского клуба в администрации города еще нет паспорта.

- Через полгода, когда мы вот-вот должны были открывать следующий фестиваль, я понял, что мы ничего не успеваем и принял решение, сделать это «тайно» и самовольно, под мою ответственность – рассказывает Валентин.

очью Матросский клуб, как военный объект, строго охранялся, и Валентин вместе с автором доски архитектором… привели рабочих-каменотесов в 10 утра, когда ночная охрана уже снята, а пришедшие на работу люди еще не до конца проснулись и просто не поймут, что происходит.

Открытие было назначено на полдень.

- Мы пригласили на него всех журналистов которых нашли в в городе – улыбается Валентин - и вот мне звонит начальник клуба: «Мы вызываем полицию, вас арестуют, срочно снимайте доску!». Я говорю: «Да хоть расстреляйте! Давайте, лучше, мы не будем митинговать, а просто вечером задрапируем ее и спокойно начнем «дорабатывать» документы о разрешении». Потом я уехал в Алушту. А когда вернулся, мне в 10 утра звонит приятель: «снимают доску, срочно бери корреспондентов - и туда!» Я опоздал. Приехал - а там только дыра в стене осталась.

Дальше с пропавшей доской начался настоящий детектив: кому бы ни звонил Валентин и его друзья, никто не знал, где находится доска.

- И тогда я написал заявление в милицию: «Украли доску!» Это ж дорогая вещь - 300 тыс стоит! Она из мрамора, делали в Ростове, потом перевозили – со всего города у людей деньги собирали. И, наконец, звонят мне из правительства Севастополя и приглашают на совещание «по памятной доске». Говорят: « Выбирай другое место и вешай. А где еще вешать?

Помог энтузиастам руководитель Ленинского муниципалитета (центрального района Севастополя). Он утвердил установление доски с управлением архитектуры и памятников и Доску Высоцкго снова повесили на Матросском клубе. На открытии приехал Александр Городницкий, который все это время помогал Валентину, ходил с ним к чиновникам. А открыли ее под колокольные звоны ансамбля «Небесная высь», играющего на медных пластинах

А недавно, вместе с присоединившимися к энтузиастам актрисой и телеведущей Марией Анисимовой, танцорами Севастопольского театра танца им. Елизарова и крымскими бардами, Валентин поставил спектакль «Высоцкий. Сквозь время», и показал его в декабре в Севастопольском Театре танца и в Симферопольском художественном музее.

Основные же события фестиваля приурочены ко дню рождения поэта 25-ого января. «Высоцкий» пройдет по ЮБК начиная с Ялты и Севастополя, и заканчивая Керчью. Среди приглашенных гостей: Наталья Варлей, Никита Высоцкий, Гоша Куценко, снимавший на Симеизе своих «Дикарей» и другие.

Владимир Высоцкий снимался в Крыму: Севастополе в фильме «Увольнение на берег», в Евпатории - в «Я родом из детства», , в крепости Арабат на «Арабатской стрелке» -

«Служили два товарища», в Ялте -, «Плохой хороший человек», а также во всех фильмах Говорухина, песня «Братские могилы» была написана о боях на 35 батарее. Он много времени проводил с друзьями в доме отдыха Литфонда в Коктебеле, ходил в горы.

