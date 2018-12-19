«Черная Ленточка» спела о смерти и похоронах Владимира Высцокого

Первый в истории концерт группы «Черная Ленточка» состоялся 8 декабря в московском клубе «Вермель»

Таким, как Владимир Селиванов, приходится по жизни очень нелегко. Едва они достигают какой-то твердой почвы под ногами, как начинают все с нуля и устраивают себе тотальную перезагрузку. Летом 2015-го ничего не предвещало распада группы «Красные Звезды». Но это случилось, а Селиванов предпочел двигаться дальше иным курсом, объявив о создании нового проекта «Черная Ленточка», исследующим смерть во всех ее проявлениях.

На протяжении трех лет Селиванов предпочитал выступать в рамках нового проекта сольно под гитару, а на все вопросы об электрическом дебюте «Черной Ленточки» отвечал, что еще не время, и «самая лучшая музыка в мире» требует своего адекватного воплощения на сцене, которое нужно еще найти.

Уже саундчек показал, что все будет серьезно. «Черная Ленточка» отыграла «Песню Берсерка» и «Сон Космонавта». Музрук «Серебряной Свадьбы» Артем Залесский задействовал различные хитроумные перкуссии, ударные инструменты и всем свои видом демонстрировал, что всё происходящее ему доставляет ему наивысшую степень радости. Клавишница Анна Рябова извлекала из своего синтезатора разные нетривиальные звуки народных плачей, поминальных колокольцев и электрорганчиков, знакомых нам по альбомам Егора Летова «Прыг-скок» и «Сто лет одиночества». Гитарист Артем Бутенко использовал для игры металлические наконечники на кончиках пальцев и добивался саунда, наименее похожего на звучание привычной электрогитары.

Лидер «Черной Ленточки» Владимир Селиванов играл на басу и, казалось, совершенно сросся со своим инструментом, образуя с ним единое целое. На его замысловатых партиях базировалось многое, но никаких привычных схем в уме слушателя они не вызывали. Скорее, наоборот, все происходящее в «Вермеле» было ценно своей непредсказуемостью. Как известно, Селиванов не планирует программу выступления задолго до его начала, заканчивая составлять сет-лист буквально за 5 минут до своего выхода на сцену.

Надо ли удивляться, что никаких заветных ожиданий воплощено не было. Из «Красных звезд» прозвучали всего две песни – автобиографическая «13» и винтажная «Пленки». Первая была изменена до неузнаваемости. Вторую Селиванов исполнил в лирическом отступлении концерта просто под гитару, но при этом снабдил протяжным вокализом в русском народном духе. В акустическом блоке Селиванов исполнил также «Свет звезд».

Уже под занавес концерта «Черная Ленточка» сыграла песню о смерти и похоронах. Владимира Высоцкого «Лето», представленная Селивановым особо. Внешне непритязательная, она была о самом важном – о столкновении ребенка с опытом смерти и попытке дальнейшего выживания в новых условиях. «Скорая, скорая, скорая», - пунктирно намечал Селиванов реалии того страшного лета детства, а кто-то из зрителей мечтательно произносил: «А я бы еще раз про скорую послушал». Но у «Черной Ленточки» были иные планы на этот концерт. Завершилось все логичной «Последней песней» и призывом покупать дебютный альбом группы «Первый», потому что это «классно и правильно», а «Черная Ленточка» непременно желает быть такой группой.

В общем, как заметил на прощание Селиванов, первый блин вышел отнюдь не комом, и продолжение непременно последует.

