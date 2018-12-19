Определены самые популярные музыкальные запросы 2018 года

13:20

Интернет-проект Shazam, помогающий распознавать мелодии и находить тексты песен, назвал наиболее популярные композиции 2018 года.

Исходя из этих сведений, чаще всего пользователи сервиса Shazam в 2018 году искали музыкальную композицию группы Clean Bandit и Demi Lovato под названием Solo, сообщает ТАСС. Эту мелодию пользователи программы пытались распознать 9,1 млн раз.

На втором месте с результатом в 8,6 млн поисковых запросов расположилась совместная работа Ники Джема и Джея Бальвина X. В тройку самых популярных песен по версии сервиса вошла и песня Кельвина Харриса и певицы Дуа Липа One Kiss.

В прошлом году самой популярной композицией на сервисе Shazam с результатом в 16 млн поисковых запросов стал трек Perfect Эда Ширана. Второе место тогда заняла совместная композиция Дэдди Янки и Луиса Фонси Despacito.