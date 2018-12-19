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Определены самые популярные музыкальные запросы 2018 года

13:20 19.12.2018
Определены самые популярные музыкальные запросы 2018 года
Demi Lovato, фото с сайта go4celebrity.com
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Интернет-проект Shazam, помогающий распознавать мелодии и находить тексты песен, назвал наиболее популярные композиции 2018 года.

Исходя из этих сведений, чаще всего пользователи сервиса Shazam в 2018 году искали музыкальную композицию группы Clean Bandit и Demi Lovato под названием Solo, сообщает ТАСС. Эту мелодию пользователи программы пытались распознать 9,1 млн раз.

На втором месте с результатом в 8,6 млн поисковых запросов расположилась совместная работа Ники Джема и Джея Бальвина X. В тройку самых популярных песен по версии сервиса вошла и песня Кельвина Харриса и певицы Дуа Липа One Kiss.

В прошлом году самой популярной композицией на сервисе Shazam с результатом в 16 млн поисковых запросов стал трек Perfect Эда Ширана. Второе место тогда заняла совместная композиция Дэдди Янки и Луиса Фонси Despacito.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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19.12.2018, 17:12
Гость: вопрос к КМ:

поясните - зачем вам эта х...ня про "музыкальные запросы"?
Вы что, надеетесь "идти в ногу со временем"? Заранее скажу - не надейтесь!
Главный запрос ваших читателей - это работа, справедливость, перспективы молодеджи, достойная жизнь,...! Этого ждет ваш читатель!
Зачем вы замусоривайте свои страницы этой "псевдо-культурной блевотиной"?
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