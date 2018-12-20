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Внучка Шаляпина передала Российскому национальному музею вещи певца

12:11 20.12.2018
Внучка Шаляпина передала Российскому национальному музею вещи певца
Федор Шаляпин. Иллюстрация с сайта aif.ru
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Анжела Мария Фредди-Монтефорте, которая является внучкой прославленного баса Федора Шаляпина, подарила Российскому национальному музею музыки предметы из семейного архива 19 декабря 2018 года во время церемонии закрытия международного проекта «Русские сезоны» в Италии.

Самым ценным даром музею стал альбом в картонном переплете с фотографиями Фёдора Шаляпина с семьей, друзьями, знакомыми, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Снимки, датируемые 1909-1920 гг, запечатлели разнообразные сцены из жизни певца: и концерт в Мариинском театре, и гастроли в Буэнос-Айресе, и отдых в домашней обстановке.

К альбому приложено письмо Фёдора Шаляпина дочери Марине. «Дар музею предметов из архива одного из величайших артистов прошлого столетия – событие, которое, без сомнения, попадет в историю, - говорит генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. - Когда предмет переходит в фонды музея, его жизнь становится вечной, с ним начинают работать специалисты, изучают его историю… И такие дары только помогают нам увековечить память личностей такого масштаба, как Фёдор Шаляпин, и самое главное – рассказать о них следующим поколениям».

Анжела Мария Фредди-Монтефорте - дочь итальянской киноактрисы Марины Шаляпиной и одного из основателей итальянской киностудии Чинечитта Луиджи Фредди. Жизнь Анжелы связана не только с историей семьи Шаляпиных, но и с такими выдающимися личностями, как Артуро Тосканини, Мария Каллас и др.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музеи в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки
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