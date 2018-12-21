Участница «Евровидения» Юлия Самойлова представила альбом песен из снов

12:17

Конкурсантка «Евровидения 2018» от России Юлия Самойлова представила свой альбом «Спи».

Пластинка вышла в формате мини-альбома из пяти треков. Среди них – сингл «Без одежд», уже представленный ранее. Релиз планировался еще на лето этого года, но сроки выхода «Спи» пришлось сместить на декабрь.

В своей официальной группе «ВКонтакте» певица выразила признательность всем, кто был причастен к созданию пластинки, и поклонников, которые дождались релиза. По словам Самойловой, «Спи» – это «музыка, пришедшая из снов».

