]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Отвергнутый группой «Кино» альбом будет впервые издан

09:56 24.12.2018
Отвергнутый группой «Кино» альбом будет впервые издан
Виктор Цой. Фото с сайта peremeny.ru
Материалы по теме:

Ранее не увидевший свет диск группы «Кино» «Любовь – это не шутка» впервые будет издан в Петербурге.

Альбом, который после записи в 1986 году участники группы сами отказались тиражировать, будет опубликована как «исторический документ». «Оригинальная мастер-лента сохранилась у Игоря Тихомирова (басист группы «Кино». – Прим. ред.). Альбом писали на студии Алексея Вишни, но тогда решили не публиковать запись. Она не очень понравилась самой группе», – рассказал «Фонтанке» нынешний издатель наследия «Кино», шеф независимого лейбла Maschina Records Максим Кондрашов.

По словам Кондрашова, после запуска процесса реставрации всех исходных студийных записей «Кино» музыканты группы решили издать альбом именно так, как он был записан 32 года назад. «После трагической смерти Виктора Робертовича (Виктор Цой погиб в 1990 году в автомобильной аварии. – Прим. ред.) часть этих материалов вошла в так называемые «Неизвестные песни Виктора Цоя». Сейчас эта фонограмма впервые без купюр будет издана на отдельном носителе. Это будет и CD, и винил, и компакт-кассета», – уточнил Максим Кондрашов.

Ранее издательство выпустило сингл «Атаман». Виниловую пластинку, на которой представлена последняя неизданная песня рок-группы Кино, можно назвать по-настоящему исторической. Акустическая версия композиции была записана Виктором Цоем в 1990 году незадолго до гибели, а электрическая аранжировка дозаписана музыкантами группы  в 2012 году. Более оригинальному составу команды собраться было не суждено – год спустя, в 2013 году скончался барабанщик группы Георгий Гурьянов.

После того как песня «Атаман» прозвучала в 2012 году в документальном фильме, созданном к 50-летию Виктора Цоя, официально она не издавалась. А оригинальная запись, где Цой поет эту песню один под гитару, слушателю представили впервые только на этой пластинке.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.12.2018, 13:14
Гость: Для Олле

Настолько плохие песни?
24.12.2018, 11:53
Гость: Олле

Это убожество просто СТЫДНО слушать...поверьте музыканту.
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.