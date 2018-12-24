Отвергнутый группой «Кино» альбом будет впервые издан

09:56

Ранее не увидевший свет диск группы «Кино» «Любовь – это не шутка» впервые будет издан в Петербурге.

Альбом, который после записи в 1986 году участники группы сами отказались тиражировать, будет опубликована как «исторический документ». «Оригинальная мастер-лента сохранилась у Игоря Тихомирова (басист группы «Кино». – Прим. ред.). Альбом писали на студии Алексея Вишни, но тогда решили не публиковать запись. Она не очень понравилась самой группе», – рассказал «Фонтанке» нынешний издатель наследия «Кино», шеф независимого лейбла Maschina Records Максим Кондрашов.

По словам Кондрашова, после запуска процесса реставрации всех исходных студийных записей «Кино» музыканты группы решили издать альбом именно так, как он был записан 32 года назад. «После трагической смерти Виктора Робертовича (Виктор Цой погиб в 1990 году в автомобильной аварии. – Прим. ред.) часть этих материалов вошла в так называемые «Неизвестные песни Виктора Цоя». Сейчас эта фонограмма впервые без купюр будет издана на отдельном носителе. Это будет и CD, и винил, и компакт-кассета», – уточнил Максим Кондрашов.

Ранее издательство выпустило сингл «Атаман». Виниловую пластинку, на которой представлена последняя неизданная песня рок-группы Кино, можно назвать по-настоящему исторической. Акустическая версия композиции была записана Виктором Цоем в 1990 году незадолго до гибели, а электрическая аранжировка дозаписана музыкантами группы в 2012 году. Более оригинальному составу команды собраться было не суждено – год спустя, в 2013 году скончался барабанщик группы Георгий Гурьянов.

После того как песня «Атаман» прозвучала в 2012 году в документальном фильме, созданном к 50-летию Виктора Цоя, официально она не издавалась. А оригинальная запись, где Цой поет эту песню один под гитару, слушателю представили впервые только на этой пластинке.

