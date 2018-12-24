Инструкция по выживанию «Слава Любви»

Исполнитель: Инструкция по выживанию, Название: «Слава Любви», Стиль: панк-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Похоже, издательство Bull Terrier Records всерьез вознамерилось довести давно повисшую в воздухе идею с выпуском полного бэк-каталога «Инструкции по выживанию» до конца. Часть раритетных записей издавалась другими лейблами. Несколько лет назад сам лидер «ИпВ» Роман Неумоев объявлял о выпуске антологии группы, но дальше постов в сети дело так и не пошло. А Bull Terrier уже донес до страждущих ряд «инструкционных» дисков, которые давно ждали своего часа – и это явно далеко не предел.

Альбому «Слава Любви» в свое время как-то откровенно не повезло. Записан он был еще в 2004-м, следом несколько песен из него с успехом исполнялись на электрических концертах «Инструкции». Интернет-релиз датирован 2007-м. Есть сведения об ограниченном тираже выпущенного силами своих музыкантов CD, но более точных параметров этого явно локального релиза обнаружить не удалось. Показательно, что в основу нынешнего первого официального заводского издания в приличном диджипаке с буклетом легла запись из коллекции Владимира Чепурного. В каком же загоне находятся легенды сибирского панка, если даже их относительно недавние записи приходится вылавливать по архивам!

Возможно, причина в мытарствах, постигших альбом, кроется в том, что он опередил свое время. Неумоев никогда не чурался музыкальных экспериментов, но здесь «ИпВ» превзошла саму себя. Чего только стоит смыслообразующая вещь пластинки «Аддис-Абеба» на стихи сибирского философа Владимира Богомякова, представленная в двух вариантов. Первый решен в привычном для «Инструкции» той поры тяжелом блюз-роке, второй – вообще начинается с размеренного оркестрового вступления, немотивированно переходящего в вальяжный, но несколько суетливый джаз-рок. Есть ощущение, что эту песню Неумоев выбрал в качестве некоего аранжированного полигона, отчаянно пытаясь совместить присущую своим песням пламенность посыла с умиротворенной манерой исполнения.

Если наша догадка верна, то наиболее полно ему это удалось воплотить в ключевой песне пластинки «Кто убил Янку». Декларативность избранной темы не должна смущать. Безусловно, когда Неумоев поет о Янкином «друге», он разумеет Егора Летова. Но огульных обвинений тут нет. Без перехода на личности лиде «ИпВ» исследует сам метафизический принцип, по которому в человека входит дьявол, заставляя его совершать Каинов грех.

Примерно то же явление происходит и на уровне языка, который, десакрализуясь, действует на его носителей растлевающе. Этот процесс Неумоев потрясающе виртуозно изобразил в песне «Ригли Сперминт», наблюдая, как во внешне безобидном названии американской жвачки этимологически проявляют себя такие зловещие понятия, как «мент», «винт» и даже бранное «малофья».

Точно так же и постигший во зле мир таит в себе отраву в сладкой оболочке. Явно из этой серии – выражение «сей сладкий ад, зовущийся любовью» из песни «Снова мир». В альбоме происходит четкое разделение между профанным понятием любви, которое ассоциируется с грехом и сладострастием, и подлинной Любовью – Которая есть Бог. Совместить эти две ипостаси не получается, при всем, желании. Вероятно, поэтому, идейно и музыкально альбом отчетливо распадается на две части, что затрудняет его восприятие. Но это отнюдь не значит, что не надо вникать, потому что при каждом прослушивании диска открываются все новые грани.

