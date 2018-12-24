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Инструкция по выживанию «Слава Любви»

04:31 24.12.2018 , Денис Ступников

Исполнитель: Инструкция по выживанию, Название: «Слава Любви», Стиль: панк-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Похоже, издательство Bull Terrier Records всерьез вознамерилось довести давно повисшую в воздухе идею с выпуском полного бэк-каталога «Инструкции по выживанию» до конца. Часть раритетных записей издавалась другими лейблами. Несколько лет назад сам лидер «ИпВ» Роман Неумоев объявлял о выпуске антологии группы, но дальше постов в сети дело так и не пошло. А Bull Terrier уже донес до страждущих ряд «инструкционных» дисков, которые давно ждали своего часа – и это явно далеко не предел.

Альбому «Слава Любви» в свое время как-то откровенно не повезло. Записан он был еще в 2004-м, следом несколько песен из него с успехом исполнялись на электрических концертах «Инструкции». Интернет-релиз датирован 2007-м. Есть сведения об ограниченном тираже выпущенного силами своих музыкантов CD, но более точных параметров этого явно локального релиза обнаружить не удалось. Показательно, что в основу нынешнего первого официального заводского издания в приличном диджипаке с буклетом легла запись из коллекции Владимира Чепурного. В каком же загоне находятся легенды сибирского панка, если даже их относительно недавние записи приходится вылавливать по архивам!

Возможно, причина в мытарствах, постигших альбом, кроется в том, что он опередил свое время. Неумоев никогда не чурался музыкальных экспериментов, но здесь «ИпВ» превзошла саму себя. Чего только стоит смыслообразующая вещь пластинки «Аддис-Абеба» на стихи сибирского философа Владимира Богомякова, представленная в двух вариантов. Первый решен в привычном для «Инструкции» той поры тяжелом блюз-роке, второй – вообще начинается с размеренного оркестрового вступления, немотивированно переходящего в вальяжный, но несколько суетливый джаз-рок. Есть ощущение, что эту песню Неумоев выбрал в качестве некоего аранжированного полигона, отчаянно пытаясь совместить присущую своим песням пламенность посыла с умиротворенной манерой исполнения.

Если наша догадка верна, то наиболее полно ему это удалось воплотить в ключевой песне пластинки «Кто убил Янку». Декларативность избранной темы не должна смущать. Безусловно, когда Неумоев поет о Янкином «друге», он разумеет Егора Летова. Но огульных обвинений тут нет. Без перехода на личности лиде «ИпВ» исследует сам метафизический принцип, по которому в человека входит дьявол, заставляя его совершать Каинов грех.

Примерно то же явление происходит и на уровне языка, который, десакрализуясь, действует на его носителей растлевающе. Этот процесс Неумоев потрясающе виртуозно изобразил в песне «Ригли Сперминт», наблюдая, как во внешне безобидном названии американской жвачки этимологически проявляют себя такие зловещие понятия, как «мент», «винт» и даже бранное «малофья».

Точно так же и постигший во зле мир таит в себе отраву в сладкой оболочке. Явно из этой серии – выражение «сей сладкий ад, зовущийся любовью» из песни «Снова мир». В альбоме происходит четкое разделение между профанным понятием любви, которое ассоциируется с грехом и сладострастием, и подлинной Любовью – Которая есть Бог. Совместить эти две ипостаси не получается, при всем, желании. Вероятно, поэтому, идейно и музыкально альбом отчетливо распадается на две части, что затрудняет его восприятие. Но это отнюдь не значит, что не надо вникать, потому что при каждом прослушивании диска открываются все новые грани.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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