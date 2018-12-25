Букмекеры сравняли шансы Бузовой и Шнурова на выступление на «Евровидении»

19:36

Шансы российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова представить Россию на «Евровидении-2019», по оценкам букмекеров, составляют примерно 14%, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на эксперта информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров» Николая Соловьева.

«Букмекерские аналитики считают, что шансы О.Бузовой отправиться на «Евровидение» в роли представителя России довольно неплохие - вероятность этого составляет примерно 14%. Столько же шансов у С.Шнурова и его группировки «Ленинград». Как полагают аналитики, на «Евровидении» от России, скорее всего, выступят российская и таджикская исполнительница Manizha или экс-солистка группы 5sta Family Юлианна Караулова. Вероятность этого - около 20%. Наименьшие шансы у Басты - всего 6% вероятности», - сообщил Н.Соловьев.

Он также добавил, что из числа претендентов аналитики букмекерских контор выделяют скандального хип-хоп-исполнителя Элджея и одних из главных молодых звезд 2018 г. - Монеточку и Гречку.

В Израиле 14-18 мая 2019 г. состоится 64-й музыкальный конкурс «Евровидение».