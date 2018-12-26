Эдита Пьеха получила орден «За заслуги перед Отечеством»

12:54

Народной артистке СССР, певице Эдите Пьехе был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Этим летом артистке исполнился 81 год. «По поручению президента России Владимира Путина временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Эдите Пьехе орден «За заслуги перед Отечеством» II степени»», - передает РИА Новости в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Певица 25 декабря выступила в ДК имени Горького с традиционным новогодним концертом. Беглов поблагодарил ее за верность Санкт-Петербургу. «Вы вошли в эстраду ленинградской певицей. Вас отличают лучшие черты жителей нашего города – элегантность, благородство, искренность», – сказал врио губернатора.

