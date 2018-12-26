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Эдита Пьеха получила орден «За заслуги перед Отечеством»

12:54 26.12.2018
Эдита Пьеха получила орден
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Народной артистке СССР, певице Эдите Пьехе был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Этим летом артистке исполнился 81 год. «По поручению президента России Владимира Путина временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Эдите Пьехе орден «За заслуги перед Отечеством» II степени»», - передает РИА Новости в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Певица 25 декабря выступила в ДК имени Горького с традиционным новогодним концертом. Беглов поблагодарил ее за верность Санкт-Петербургу. «Вы вошли в эстраду ленинградской певицей. Вас отличают лучшие черты жителей нашего города – элегантность, благородство, искренность», – сказал врио губернатора.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Награды и премии в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.12.2018, 20:50
Гость: Интересующемуся

Изучай матчасть, любопытный. А лучше прослушай песни в её исполнении. Удивишься, а они берут за душу до сих пор. Это тебе не какие-то шнуры и прочая нечисть. Это ПЬЕХА!!!!!!!!
26.12.2018, 20:48
Гость: !!!

Не верится, что Эдите Станиславовне - 81 год. Всегда молода, элегантна и просто красивая женщина. Поздравляю Вас с наградой.
26.12.2018, 20:45
Гость: интересному

За такие заслуги, каких у тебя не имеется. Кто ты есть? Да никто, набор буковок на просторах интернета. Ну не дал тебе Бог таланта, так что поделать?А Пьеха это Пьеха и не таким как ты о ней судить!
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