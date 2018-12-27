Принц Чарльз признался в любви к русской духовной музыке

13:51

Принц Чарльз рассказал о своих музыкальных пристрастиях британской газете The Guardian.

Так, сын королевы Великобритании признался, что ему нравятя православные песнопения, которые поют в русских церкаях во время церковных богослужений. Так, одно из них было исполнено в день его бракосочетания с Камиллой Паркер Боулз.

В список любимой музыки принца Чарльза также вошли произведения Леонарда Коэна ("Take This Waltz"). "Мне всегда нравился голос Коэна", - рассказал наследник Британского престола, сравнив Коэна с Сальвадором Дали.

Принц Чарльз также отметил важность музыкального образования. "Я думаю, что люди иногда забывают или не осознают, какую большую роль искусство играет в развитии экономики", - добавил он.