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Николай Фоменко и Виктор Зинчук получили ордена из рук Мединского

17:57 28.12.2018
Николай Фоменко и Виктор Зинчук получили ордена из рук Мединского
Николай Фоменко © KM.RU
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Церемония вручения наград деятелям культуры и искусства в атриуме Большого театра 28 декабря.

Сам министр культуры РФ Владимир Мединский наградил Орденом Дружбы директора Государственной публичной исторической библиотеки России Михаила Афанасьева, артиста МХТ имени Чехова Александра Семчева и музыканта Виктора Зинчука, сообщает РИА Новости.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отметили главного дирижера – музыкального руководителя Большого театра Тугана Сохиева, режиссера Валерия Тодоровского, актера Николая Фоменко, концертного директора группы «Земляне» Анатолия Шендерова. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили директора Музея истории литературы имени Даля Дмитрия Бака.

Звания «Заслуженный артист РФ» удостоились актеры Виктор Добронравов, Дмитрий Дюжев, Андрей Мерзликин, Дарья Мороз, Юлия Пересильд, Светлана Ходченкова, артистка балета Анна Никулина, пианистка Екатерина Мечетина.

Нагрудные знаки министерства культуры «За вклад в российскую культуру» присудили артисту театра и кино Всеволоду Шиловскому, артисту театра «Школа современной пьесы» и музыканту Евгению Гришковцу, президенту Российской академии художеств Зурабу Церетели.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Награды и премии в России, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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30.12.2018, 14:37
Гость: Олеся

ТАМ ОН СПЕР КУДА ПОБОЛЕЕ...
29.12.2018, 20:56
Гость: IgS

наверно Фоменко стыренный миллион с проекта Маруссия вернул, вот ему утешение в виде медяшки повесили...
29.12.2018, 14:51
Гость: ***

Непонятно по каким критериям присваивают звания. Достаточно что ли всё время крутиться по телеку? Могу понять почему присвоили звание Виктору Зинчуку - классный гитарист. Ну а за что этому Фоменко? Как же всё мельчает. ГРУСТНО!!!!!!!!!!!!!!!
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