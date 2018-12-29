Сукачев, Охлобыстин, Меньшова спели «Кабы не было зимы» для «Простоквашина»

12:21

Киностудия «Союзмультфильм» устроила премьеру новогоднего клипа «Кабы не было зимы» с Гариком Сукачевым, Юлией Меньшовой и Иваном Охлобыстиным.

Как и десятилетия назад, песня озвучивает новогодние приключения героев «Простоквашина». «В канун новогодних праздников «Союзмультфильм» представил клип на песню «Кабы не было зимы» в исполнении Гарика Сукачева, Ивана Охлобыстина и Юлии Меньшовой. Материалом для музыкального видео стали документальные сьемки процесса работы над сериалом, включая кадры с озвучки персонажей», — сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

Клип представляет собой совмещённое документальное видео с элементами анимации. Он доступен в аккаунтах социальных сетей киностудии.