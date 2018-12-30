Letzte Instanz «Morgenland»

Исполнитель: Letzte Instanz , Название: «Morgenland», Стиль: средневековый метал, Год: 2018

Средневековая картина мира отличалась удивительной стройностью и взаимопроникновением всех сфер жизни. Христианство считалось истиной в последней инстанции, так что альтернативным точкам зрения было попросту негде развернуться. Недаром название играющей немецкий средневековый метал группы Letzte Instanz и переводится как «истина в последней инстанции».

Правда, сами музыканты резонно считают такую маркировку своего творчества сильно упрощающей ход дел. И в самом деле, в девятом альбоме «Morgenland» множество разных музыкальных пластов, но они (как и сферы жизни в Средневековье) отнюдь не противоречат друг другу. Типичное для коллективов такого жанра «спрямленное» тоталитарное звучание изрядно смягчено здесь скрипкой и виолончелью и медоточивым голосом металлиста.

Сплав тяжести и симфонизма порою уводит Letzte Instanz в фолк («Schwarz»), а порою в подобие немецких военных маршей, мимикрирующих под дискотеку в оккупированном фашистами славянском селе («Disco d'amour»). А как вам обрывки сюиты, бесславно гибнущей под колесами солдатского грузовика («Noch einmal»)?

Впрочем, все эти драмы сосредоточены главным образом в первой половине диска. После самой тяжёлой и бескомпромиссной песни «Asche zu Gol» настает череда пронзительных реквиемов, где струнным уже отведена доминирующая роль, а симфоническое начало перестает прятаться за стеной гитар. Каждая из этих заключительных песен - на вес золота - и лишь впечатление от заключительного трека несколько смазывается простецкое «на-на-на». Будто космонавт с обложки покорил суровую заснеженную планету, но умудрился настроиться при этом на какую-то попсовую радиостанцию.