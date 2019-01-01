Отец певца Дмитрия Бикбаева совершил суицид в новогоднюю ночь

16:32

Труп Амириза Бикбаева — отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева – найден в Новой Москве.

Тело обнаружили в хозяйственной постройке во дворе дома, где Амириз проживал с семьей, сообщает РЕН ТВ. О страшной находке в полицию заявил пасынок Александр.

У трупа отца Дмитрия Бикбаева Амириза найдена записка. В записке говорится, что у мужчины были проблемы с бизнесом. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью из-за данных проблем. На его теле не было обнаружено признаков криминальной смерти.

Дмитрий Бикбаев — российский певец, актер театра и кино, театральный режиссер. Популярность Бикбаеву принесло участие в проекте «Фабрика звезд» и дуэте «БиС». Он также фронтмен группы Apostol и творческий директор театрального центра «Маленькая Луна».

