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Отец певца Дмитрия Бикбаева совершил суицид в новогоднюю ночь

16:32 1.01.2019
Отец певца Дмитрия Бикбаева совершил суицид в новогоднюю ночь
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
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Труп Амириза Бикбаева — отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева – найден в Новой Москве.

Тело обнаружили в хозяйственной постройке во дворе дома, где Амириз проживал с семьей, сообщает РЕН ТВ. О страшной находке в полицию заявил пасынок Александр.

У трупа отца  Дмитрия Бикбаева Амириза найдена записка. В записке говорится, что у мужчины были проблемы с бизнесом. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью из-за данных проблем. На его теле не было обнаружено признаков криминальной смерти.

Дмитрий Бикбаев — российский певец, актер театра и кино, театральный режиссер. Популярность Бикбаеву принесло участие в проекте «Фабрика звезд» и дуэте «БиС». Он также фронтмен группы Apostol и творческий директор театрального центра «Маленькая Луна».
 

Темы: Чрезвычайные происшествия, Звезды российского шоу-бизнеса, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.01.2019, 18:59
Гость: Товарищ Сухов

Крутые живут роскошно, но не долго
01.01.2019, 18:51
Гость: Хе хе...

А кто это?
01.01.2019, 18:33
Гость: А кто это?

И зачем?
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