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Комедию о блокаде Ленинграда не показали из-за трагедии в Магнитогорске

13:22 1.01.2019
Комедию о блокаде Ленинграда не показали из-за трагедии в Магнитогорске
Фото с сайта kinopoisk.ru
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Известный режиссер Алексей Красовский принял решение перенести премьеру своего фильма «Праздник», которая была запланирована на новогоднюю ночь.

Причиной стало обрушение дома в Магнитогорске. «Я не могу делать вид, будто не знаю о случившемся в Магнитогорске, - написал он в своем Фейсбуке. - Там обрушился дом, погибли люди, 68 человек считаются пропавшими без вести. Я не знаю, будет ли объявлен в стране траур, пишут, что семьям погибших выделят сто тысяч рублей. Но для меня это горе. Я поговорил с оператором-постановщиком Сергеем Астаховым, он разделяет мои чувства, мы надеемся, что вы нас тоже поймете. Потому что показывать в такой день комедию, пусть даже и не очень смешную, неправильно. Закрытая ссылка с фильмом, которую я отправлял нашим инвесторам, удалена. Сегодня я мечтаю лишь о том, чтобы всех остальных нашли и спасли. О новой дате сообщу чуть позже. Простите».

«Праздник» представляет собой черную комедию о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде. В силу сильнейшего общественного негативного потенциальных проблем с прокатом и споров по поводу уместности такой тематики для фильма режиссер Красовский собирался устроить премьеру на своем канале в YouTube в ночь на 1 января 2019 года.
 

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Комментарии читателей
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01.01.2019, 17:04
Гость: Виктор.Красноярск

Ничего сбабахают вторую серию,как брат нашего вождя умер от истощения.Представляю как он придет на презентацию и будет ХАХАТАТЬ,ведь смешно - правда. С самого верха нам треньдят искусству мешать ни ни. Я бы попросил людишек так называемого сскуства поснимать фильмецы в такой же манере о руководителях страны.Хотя какие они руководители,ВЛАСОВЦЫ.
01.01.2019, 16:25
Гость: Серп и молот

Лучшая оборона это нападение. Провал демократических реформ, вылившийся в конечно итоге в пенсионный дефолт, вызвал естественное негодование в обществе и что то нужно с этим делать. Отсюда вытекла остервенелая антисоветская компания, дошедшая даже до вроде бы отделенной от государства РПЦ, которой не по душе стал фильм " С легким паром ". Это чтобы отвлечь прихожан от позорного раскола до которого ее довели слуги Господа, в связи с отделением Украинской православной церкви. Что делать, нужно как то закручивать мозги людям, отвлекая их от собственных позорных провалов.
01.01.2019, 16:03
Гость: русский

Во время блокады Ленинграда войсками фашистской Германии, длившейся 872 дня, по городу фашистами было выпущено более 150 тыс. снарядов, сброшено более 100 тыс. фугасных и зажигательных авиабомб. Более 7 тыс. зданий были повреждены, 3 тыс. зданий полностью разрушены. Только от голода и болезней во время блокады погибло около полутора миллиона ленинградцев.
Думаю, что надо быть полным выродком, чтобы снимать комедии на эту тему.
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