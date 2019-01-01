Комедию о блокаде Ленинграда не показали из-за трагедии в Магнитогорске

13:22

Известный режиссер Алексей Красовский принял решение перенести премьеру своего фильма «Праздник», которая была запланирована на новогоднюю ночь.

Причиной стало обрушение дома в Магнитогорске. «Я не могу делать вид, будто не знаю о случившемся в Магнитогорске, - написал он в своем Фейсбуке. - Там обрушился дом, погибли люди, 68 человек считаются пропавшими без вести. Я не знаю, будет ли объявлен в стране траур, пишут, что семьям погибших выделят сто тысяч рублей. Но для меня это горе. Я поговорил с оператором-постановщиком Сергеем Астаховым, он разделяет мои чувства, мы надеемся, что вы нас тоже поймете. Потому что показывать в такой день комедию, пусть даже и не очень смешную, неправильно. Закрытая ссылка с фильмом, которую я отправлял нашим инвесторам, удалена. Сегодня я мечтаю лишь о том, чтобы всех остальных нашли и спасли. О новой дате сообщу чуть позже. Простите».

«Праздник» представляет собой черную комедию о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде. В силу сильнейшего общественного негативного потенциальных проблем с прокатом и споров по поводу уместности такой тематики для фильма режиссер Красовский собирался устроить премьеру на своем канале в YouTube в ночь на 1 января 2019 года.

