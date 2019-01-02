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В Подмосковье в первый день 2019 года скончался певец Крис Кельми

22:25 2.01.2019
Крис Кельми
Фото ©KM.RU
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Известный советский и российский певец и композитор Крис Кельми скончался на 64-м году жизни, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По данным издания, музыкант почувствовал себя плохо в загородном доме в Подмосковье днем во вторник, 1 января. Скорая отвезла его в одну из больниц Наро-Фоминска. В клинике врачи подтвердили смерть исполнителя

Причиной смерти стало хроническое заболевание, от которого певец страдал последние годы. Как пишет StarHit, в последнее время певец жил затворником в своем особняке и не очень хорошо себя чувствовал.

В кругах шоубизнеса поговаривали, что у музыканта начались серьезные проблемы с речью после приступов эпилепсии и чрезмерного употребления алкоголя. Близкие утверждали, что Кельми уже давно нуждался в серьезной медицинской помощи и не всегда находился в адекватном состоянии.

Крис Кельми (настоящее имя Анатолий Кельми) наиболее известен по композициям «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву», «Слушай ночь», «Леди блюз» и другим. Он выпустил 13 дисков, а также сочинил музыку к мультфильму «Пес в сапогах».

Кельми основал группы «Високосное лето» и «Рок-Ателье», кроме того, выступал в коллективе «Автограф».

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес
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02.01.2019, 22:51
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