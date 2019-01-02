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На шоу «Голос» назвали имя победителя

15:01 2.01.2019
На шоу «Голос» помянули погибших в Магнитогорске и назвали победителя
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Финал телевизионного  «Голос. Перезагрузка» был показан в прямом эфире Первого канала 1 января.

Победу в конкурсе одержал петербуржец Пётр Захаров из команды Константина Меладзе. Самым эффективным наставником сезона телезрители признали Сергея Шнурова.

В результате смс-голосования за Захарова, наставником которого был Константин Меладзе, проголосовали 54,1 % телезрителей, передает ТАСС. За титул победителя сезона боролись еще трое участников: Рушана Валиева - подопечная Сергея Шнурова, Амирхан Умаев под руководством Ани Лорак и Шаэн Оганесян, чей наставник - Баста.

Предыдущие шесть сезонов «Голоса» заканчивались в последнюю пятницу уходящего года. Перенос финала на первый день нового года стал одним из экспериментов «перезагрузочного» сезона. Шоу проходило с минимумом рекламных пауз; оно началось совместной песней финалистов «All I Want for Christmas Is You» Мэрайи Кери на русском языке и продолжилось минутой молчания в память о погибших в Магнитогорске.

В своей прощальной речи Сергей Шнуров не без удивления отметил, что все сотрудники Первого канала «оказались вменяемыми людьми», а Баста подарил подарки коллегам по жюри и ведущему Дмитрию Нагиеву.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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