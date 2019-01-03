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Юрий Лоза обвинил новогодние телепрограммы в истреблении талантов

14:17 3.01.2019
Юрий Лоза
Скриншот с YouTube
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Певец и эксперт в разных областях культуры Юрий Лоза довольно резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.

Артист полагает, что в российском шоу-бизнесе не осталось настоящих профессионалов, способных придумать хороший сценарий, а тех, кто остался, пытаются «искоренить. «Из ничего нельзя создать что-то. Если пытаться создать концерт, не имея создателей, то у вас ничего не получится. Очень долго на нашем телевидении шло искоренение профессионалов — тех, кто что-то может сделать в шоу-бизнесе», — сказал News.Ru певец.

Лоза убежден, что эта тенденция связана с постоянно растущими закупками зарубежного контента, а также с коррупцией. «Цель — истребить своих и начать покупать на Западе зарубежный контент, отработанный материал. Это часть общего тренда. Поэтому сегодня, если нужна песня, скажем, для выступления на Евровидении, никто не пытается создать ее здесь. Идут и покупают в Америке или в Израиле. Если надо поставить красивый номер — едут во Францию, в Швецию. Сами ничего не делаем», — подчеркнул исполнитель.

Такими тенденциями, по словам Лозы, обусловлен и провал новогодних развлекательных программ на российском телевидении, и в частности «Голубого огонька». «Из ничего нельзя создать что-то. Если пытаться создать концерт, не имея создателей, то у вас ничего не получится. Очень долго на нашем телевидении шло искоренение профессионалов — тех, кто что-то может сделать в шоу-бизнесе», — сказал певец.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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03.01.2019, 16:32
Гость: фёдор

Россия страна минора,слушать противно но пипл хавает и бабки платит,творцы Шоу живут в Майами и наслаждаются американской музыкой и исполнителями. Уже задолбала реклама Крутого к его 65 летию. Собираются (порадовать )эмигрантов концертом ветеранов в Майами.
03.01.2019, 16:03
Гость: Федоров

Конечно, прав Лоза на все 100%. На ТВ, да и в кино в новой России ничего не создано. Фильмы гонят или старые советские, ну или совсем чепуху.Дрянь какую-нибудь америкосовскую типа Полицейской академии. Пес-1,2,3 совсем уж шедевр по нынешним временам. При всем при том, что таланты у нас есть. Ходу им не дают. Везде свои да наши. Сват, дядя и брат, т.е. везде блат. Бездари правят и бездари ставят. Нужно бы альтернативное ТВ создавать, опричное так сказать.
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