Юрий Лоза обвинил новогодние телепрограммы в истреблении талантов

14:17

Певец и эксперт в разных областях культуры Юрий Лоза довольно резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.

Артист полагает, что в российском шоу-бизнесе не осталось настоящих профессионалов, способных придумать хороший сценарий, а тех, кто остался, пытаются «искоренить. «Из ничего нельзя создать что-то. Если пытаться создать концерт, не имея создателей, то у вас ничего не получится. Очень долго на нашем телевидении шло искоренение профессионалов — тех, кто что-то может сделать в шоу-бизнесе», — сказал News.Ru певец.

Лоза убежден, что эта тенденция связана с постоянно растущими закупками зарубежного контента, а также с коррупцией. «Цель — истребить своих и начать покупать на Западе зарубежный контент, отработанный материал. Это часть общего тренда. Поэтому сегодня, если нужна песня, скажем, для выступления на Евровидении, никто не пытается создать ее здесь. Идут и покупают в Америке или в Израиле. Если надо поставить красивый номер — едут во Францию, в Швецию. Сами ничего не делаем», — подчеркнул исполнитель.

Такими тенденциями, по словам Лозы, обусловлен и провал новогодних развлекательных программ на российском телевидении, и в частности «Голубого огонька». «Из ничего нельзя создать что-то. Если пытаться создать концерт, не имея создателей, то у вас ничего не получится. Очень долго на нашем телевидении шло искоренение профессионалов — тех, кто что-то может сделать в шоу-бизнесе», — сказал певец.

