Власти Тель-Авива разместят зрителей «Евровидения 2019» в палатках

15:20

Мэрия Тель-Авива намерена разместить тысячи фанатов и гостей, которые приедут в Израиль на конкурс "Евровидение" в мае 2019 года, в палаточном городке, пишет РИА Новости.

По данным агентства, власти города объявили тендер на постройку палаточного городка в парке "Ха-Яркон", вблизи Израильского выставочного центра, на площадке которого пройдет "Евровидение".

Власти планируют создать палаточные городки разного уровня комфортности. Так, самый дешевый вариант будет предполагать установку собственной или арендованной туристической палатки.

Более дорогая категория размещения будет представлять собой более большие и просторные палатки повышенной комфортности. Ну и на более требовательную публику будут рассчитаны временные домики -"караваны" с собственным санузлом и кондиционером.

Кроме спальных мест, на территории временного городка планируется оборудовать площадки для проведения вечеринок, зоны быстрого питания, пункт проката велосипедов. Для удобства публики будут также организованы специальные автобусные маршруты.

Охраной зрителей будет заниматься полиция и и Национальная служба безопасности, также для обеспечения порядка планируется привлечь частные охранные компании.

В свою очередь, израильская вещательная корпорация "Кан", отвечающая непосредственно за проведение конкурса "Евровидение-2019", представила эскиз сценической площадки предстоящего шоу. Так, оформлением сцены занимается немецкий дизайнер Флориан Видер, известный своими работами не только для европейского песенного конкурса, но и для десятков популярных музыкальных фестивалей в разных странах мира.

Ведущими популярного конкурса выступят популярные шоумен Эрез Таль и топ-модель Бар Рафаэли. Конкурс пройдет с 14 по 18 мая.