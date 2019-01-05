Жители России стремительно утрачивают интерес к новогоднему телевидению

13:44

Ресурс Mediascope получил первые итоги телеизмерений в новогоднюю ночь.

Примечательно, что Mediascope, как уточнили в ее пресс-службе, обнародует эти данные только 9 января 2019 года, однако РБК уже представил некоторые цифры исследования.

В частности, стало известно, что аудитория Первого канала и «России» в новогоднюю ночь снизилась по сравнению с 2018 годом, а у СТС выросла в три раза.

Лидером по аудитории непосредственно в новогоднюю ночь (с 22.00 31 декабря по 2.00 1 января) стал телеканал «Россия»: его программы в этот период имели рейтинг 8,99% (то есть их смотрели 8,99% жителей крупных городов России) и долю 24,96% (то есть среди всех, кто смотрел телевизор в этот период, четверть смотрела «Россию»). У Первого канала рейтинг составил 8,38%, а доля — 23,26%.

Годом ранее показатели обоих телеканалов в этот период были выше. С 22.00 31 декабря 2017 года по 2.00 1 января 2018 года эфир «России 1» посмотрели около 6,5 миллионов зрителей старше четырех лет, на 222 тысяч человек больше, чем в новый 2019 год. У Первого канала за тот же период было более 6,4 миллиона зрителей, на 556 тысяч больше, чем год спустя.

При этом у СТС аудитория выросла кратно — с 814 тысяч человек в новогоднюю ночь 2017-2018 года до 2,2 миллиона зрителей в 2018-2019, когда в эфире стали подряд показывать выпуски юмористического шоу «Уральские пельмени».

