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Жители России стремительно утрачивают интерес к новогоднему телевидению

13:44 5.01.2019
Жители России стремительно утрачивают интерес к новогоднему телевидению
Советская новогодняя открытка с сайта wfi.lomasm.ru
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Ресурс Mediascope получил первые итоги телеизмерений в новогоднюю ночь.

Примечательно, что Mediascope, как уточнили в ее пресс-службе, обнародует эти данные только 9 января 2019 года, однако РБК уже представил некоторые цифры исследования.
В частности, стало известно, что аудитория Первого канала и «России» в новогоднюю ночь снизилась по сравнению с 2018 годом, а у СТС выросла в три раза.

Лидером по аудитории непосредственно в новогоднюю ночь (с 22.00 31 декабря по 2.00 1 января) стал телеканал «Россия»: его программы в этот период имели рейтинг 8,99% (то есть их смотрели 8,99% жителей крупных городов России) и долю 24,96% (то есть среди всех, кто смотрел телевизор в этот период, четверть смотрела «Россию»). У Первого канала рейтинг составил 8,38%, а доля — 23,26%.

Годом ранее показатели обоих телеканалов в этот период были выше. С 22.00 31 декабря 2017 года по 2.00 1 января 2018 года эфир «России 1» посмотрели около 6,5 миллионов зрителей старше четырех лет, на 222 тысяч человек больше, чем в новый 2019 год. У Первого канала за тот же период было более 6,4 миллиона зрителей, на 556 тысяч больше, чем год спустя.

При этом у СТС аудитория выросла кратно — с 814 тысяч человек в новогоднюю ночь 2017-2018 года до 2,2 миллиона зрителей в 2018-2019, когда в эфире стали подряд показывать выпуски юмористического шоу «Уральские пельмени».
 

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Темы: Статистические данные и прогнозы, Дед Мороз и новогодние традиции, Музыка в России, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Телевидение и его влияние на общество в России, Статистические данные и прогнозы в области туризма
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Комментарии читателей
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05.01.2019, 21:01
Гость: Екатеринбург для Бывшего

Не надо ля-ля дядя! Что-то я не вижу, по выросшим ценам в магазинах и по квитанциям за коммунальные услуги, а также стоимости бензина в нефтедобывающей России, что всё в стране в шоколаде. Может быть так оно и есть у таких Бывших из за кремлёвской стены? Говоришь откуда триллионы взялись? А ты спроси у Либерально-демократического блока в правительстве страны и самого первого, как они ободрали и обобрали пенсионеров со своей пенсионной реформой и почему Сердюков и Васильева на свободе??? И ещё спроси Верхушку , почему Китай в пятый раз снижает цены на бензин, хотя не производит его по причине отсутствия у них нефти??? Может они тебе скажут???
05.01.2019, 20:09
Гость: Телезритель

Я не тормоз, я медленный газ!
05.01.2019, 20:04
Гость: Че тупите

про новогоднее ТВ,когда речь идет о провальнои пропагандистком антинародном рассейском ТВ.Когда вся страна это один президент,а народа в стране нет как будто.Когда из проблем одна Укра ,да толика Америки с Англией,а проблем народа в Рассее нет как будто.У нашего ТВ существует один Величайший и возле него где то сбоку прилепилась рудиментарным как аппендикс придатком страна Рассея.Такое ТВ,ТВ президента,народу России не нужно!
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