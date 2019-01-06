Крупнейший электронный фестиваль AFP обретет свою зимнюю версию

15:46

Организаторы международного музыкального фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People объявила о создании нового проекта.

Фестиваль AFP Snow Edition пройдет на горнолыжном курорте «Роза Хутор» 22-24 марта 2019 года и, несмотря на существенное отличие по формату, станет зимней версией уже полюбившегося мероприятия.

Новый фестиваль призван немного скрасить длительное ожидание лета и напомнить всем, как музыка под открытым небом заряжает энергией. Мероприятие пройдет в формате apres-ski на склонах гор как во время катания, так и по вечерам. Основные элементы остаются теми же, что и на летнем AFP: электронная музыка, спорт и развлекательная программа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

Три креативно проработанные сцены расположатся на склонах высотой 1100 (Горная Олимпийская деревня), 1600 (Роза–1600) и 2320 метров (Роза Пик), четвертая сцена займет каток. В дневное время на них выступят зарубежные и российские электронные музыканты, а в ночь с 23 на 24 марта хедлайнеры фестиваля переместятся на главную концертную площадку «Роза Холл».

«Мы давно хотели сделать зимний фестиваль и долго присматривались к формату apres-ski, который, несмотря на богатую европейскую традицию, пока еще не прижился в России. Нам очень хочется, чтобы практика таких мероприятий стала в России регулярной. И надеемся, что нам удастся успешно повторить опыт европейских коллег, ведь за нашими плечами – организация крупнейшего по лайн-апу и масштабу организации музыкального фестиваля в стране. Курорт «Роза Хутор» – прекрасная площадка международного уровня с отличной транспортной доступностью и живописными видами. Надеемся, что AFP Snow Edition станет для гостей курорта запоминающейся точкой в проводах зимы и таким же ожидаемым событием, как наш летний фестиваль», - заявляет генеральный директор Alfa Future People, Юлия Дорошина.

Фестиваль Alfa Future People несколько лет подряд проходит на берегу Волги недалеко от поселка Большое Козино под Нижним Новгородом. AFP с первых же лет своего существования развеял скепсис тех, кто полагал, что в России невозможен большой open-air фестиваль электронной музыки — организация, состав участников и широкий жанровый диапазон сделали его событием мирового значения. В этом году мероприятие пройдет на прежнем месте 16-18 августа.

