«Приключения Электроников», 12 января, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

16:02

Не раз подтвердив репутацию одного из интереснейших проектов российской панк-сцены, московская супергруппа "Приключения Электроников" возвращается в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Вернется она с большим зимним концертом - под тематической вывеской "Звенит январская вьюга" (одноименный сингл был записан дюжину лет назад при участии Тутты Ларсен).

Репертуар группы составляют, как известно, шлягеры советской эстрады, очистка авторских прав на которые традиционно занимает время - последний альбом "Электроников" датируется 2014 годом. Но ожидание того стоит: в их составе неизменно числятся лучшие панк-музыканты столицы - действующие участники групп "4ервонарутта", "Плед", "ФИГИ" и "Тараканы!"

