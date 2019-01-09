Израиль представил официальный логотип «Евровидения-2019»

13:04

Выложен в открытый доступ официальный логотип международного песенного конкурса «Евровидение».

Напомним, что песенные состязания состоятся с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве. «Вдохновленные лозунгом мероприятия «Евровидение-2019» Dare to Dream (Позволь себе мечтать), Европейский вещательный союз (EBU) и израильская телерадиовещательная корпорация «Кан» рады представить дизайн мероприятия этого года: три треугольника, которые сияют вместе, как Золотая Звезда», - передает РИА Новости сообщение официального сайта «Евровидения».

Логотип представляет собой треугольник, такую же форму будет иметь и сцена конкурса. «Треугольник, одна из древнейших форм в мире, является краеугольным символом, который повсеместно встречается в искусстве, музыке, космологии, представляя связь творчества и природы. Когда треугольники соединяются и объединяются, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечное звездное небо, как звезды будущего, которые соберутся вместе в Тель-Авиве на песенный конкурс «Евровидение» 2019 года», - объяснили значение логотипа его создатели

