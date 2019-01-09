]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Израиль представил официальный логотип «Евровидения-2019»

13:04 9.01.2019
Израиль представил официальный логотип «Евровидения-2019»
Логотип предоставлен организаторами конкурса
Материалы по теме:

Выложен в открытый доступ официальный логотип международного песенного конкурса «Евровидение».

Напомним, что песенные состязания состоятся с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве. «Вдохновленные лозунгом мероприятия «Евровидение-2019» Dare to Dream (Позволь себе мечтать), Европейский вещательный союз (EBU) и израильская телерадиовещательная корпорация «Кан» рады представить дизайн мероприятия этого года: три треугольника, которые сияют вместе, как Золотая Звезда», - передает РИА Новости сообщение официального сайта «Евровидения».

Логотип представляет собой треугольник, такую же форму будет иметь и сцена конкурса. «Треугольник, одна из древнейших форм в мире, является краеугольным символом, который повсеместно встречается в искусстве, музыке, космологии, представляя связь творчества и природы. Когда треугольники соединяются и объединяются, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечное звездное небо, как звезды будущего, которые соберутся вместе в Тель-Авиве на песенный конкурс «Евровидение» 2019 года», - объяснили значение логотипа его создатели
 

Темы: Евровидение, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.