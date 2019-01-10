Дима Билан предложил ввести цензуру в музыкальной индустрии

13:37

Отечественный поп-певец и победитель «Евровидения» Дима Билан высказался за введение цензуры в России.

Таким образом, по мнению певца, можно победить царящую повсюду вседозволенность и Вавилон. «Должны быть структуры, которые каким-то образом фильтруют информацию. Человек нуждается в рамках. То что сейчас происходит в соцсетях — мне самому иногда дурно становится. Я человек, который открыт миру, много что видел. Но иногда прям страшно. Должны быть действительно какие-то ограничения!» — заявил Билан в интервью «Комсомольской правде».

Певец абсолютно уверен, что «если каким-то образом придерживаться традиций наших страны, не сваливаться в трэш, то справиться можно».

Несмотря на то, что ранее за цензуру уже высказывался Михаил Боярский, заявление Билана вызвало большой резонанс. Против такой инициативы выступила Диана Гурцкая. «Конституция России категорически запрещает цензуру. И это правильно. Если вспомнить наше недавнее прошлое, то сколько талантливых людей не смогли донести свои произведения до зрителей. Напомню, что даже любимая всеми Алла Борисовна Пугачева после надуманного в газете пасквиля в течение нескольких лет была под запретом. К тому же возникает резонный вопрос: «А судьи кто?». Насколько их вкусы безупречны и объективны?» - заявила РИА Новости Гурцкая.

