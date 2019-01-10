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Дима Билан предложил ввести цензуру в музыкальной индустрии

13:37 10.01.2019
Дима Билан предложил ввести цензуру в музыкальной индустрии
Дима Билан © KM.RU, Наталья Ступникова
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Отечественный поп-певец и победитель «Евровидения» Дима Билан высказался за введение цензуры в России.

Таким образом, по мнению певца, можно победить царящую повсюду вседозволенность и Вавилон. «Должны быть структуры, которые каким-то образом фильтруют информацию. Человек нуждается в рамках. То что сейчас происходит в соцсетях — мне самому иногда дурно становится. Я человек, который открыт миру, много что видел. Но иногда прям страшно. Должны быть действительно какие-то ограничения!» — заявил Билан в интервью «Комсомольской правде».

Певец абсолютно уверен, что «если каким-то образом придерживаться традиций наших страны, не сваливаться в трэш, то справиться можно».

Несмотря на то, что ранее за цензуру уже высказывался Михаил Боярский, заявление Билана вызвало большой резонанс. Против такой инициативы выступила Диана Гурцкая. «Конституция России категорически запрещает цензуру. И это правильно. Если вспомнить наше недавнее прошлое, то сколько талантливых людей не смогли донести свои произведения до зрителей. Напомню, что даже любимая всеми Алла Борисовна Пугачева после надуманного в газете пасквиля в течение нескольких лет была под запретом. К тому же возникает резонный вопрос: «А судьи кто?». Насколько их вкусы безупречны и объективны?» - заявила РИА Новости Гурцкая.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Проблемы цензуры и контроля над СМИ
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Комментарии читателей
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10.01.2019, 15:35
Гость: Крутой

Гурцкая не видит, это понятно. Но слышать то она слышит, и при этом против цензуры. К сожалению, конституция не устанавливает правила морали. Но каждый Администратор имеет право запретить выступать тому или иному артисту. Служители Мельпомены обнаглели донельзя. Прав Дима Билан молодец!
10.01.2019, 14:48
Гость: ***

Разумная мысль. Цензуру надо вводить не только на эстраде, но и в театрах, книжном деле (сколько всякой мерзости на прилавках). Тут выступает Гурцкая, которая, похоже, не знает, сколько бесталанных крутится на эстраде. "Если вспомнить наше недавнее прошлое, то сколько талантливых людей не смогли донести свои произведения до зрителей". Если бы знала, сколько бесталанных "донесли своё искусство", от которого просто тошнит, то, наверное, высказалась по-другому. И не понимает эта Гурцкая, что эти "талантливые" сделали всё, чтобы люди как можно меньше ходили на все эти шоу (даже по-русски и то не могут сказать). Да здравствует ЦЕНЗУРА!
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