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Имущество королевы соула Ареты Франклин похитили перед ее смертью

12:43 11.01.2019
Имущество королевы соула Ареты Франклин похитили перед ее смертью
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
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Правоохранительные органы штата Мичиган распутывают по делу о хищении имущества «королевы соула» Ареты Франклин перед смертью певицы.

Полицейские уверены, что речь идет о незаконном использовании имущества певицы незадолго до ее смерти, сообщает РИА Новости. Отмечается, что заявление было подано в июне прошлого года, однако сумма ущерба остается неизвестной. Арета Франклин скончалась 16 августа 2018 года на 77-м году жизни от рака поджелудочной железы. Певица начала карьеру в 1960-е годы, когда пела в церкви своего отца-священника. За необыкновенно сильный и выразительный голос ее прозвали «королевой соула»

Франклин - одна из наиболее коммерчески успешных певиц в истории звукозаписи, ее пластинки разошлись тиражом более 75 миллионов во всем мире. Она также является лауреатом 18 премий «Грэмми».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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