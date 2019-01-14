Митрополит Иларион открыл Рождественский фестиваль в Москве

13:53

В Москве в ММДМ открылся IX Московский Рождественский фестиваль духовной музыки.

На первом концерте многодневного фестиваля сказал вступительное слово митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает ТАСС. Именно в рамках Рождественского фестиваля прозвучат его сочинение для хора а капелла и вокально-оркестровое произведение на слова средневекового латинского гимна Stabat Mater, повествующего о муках Божией Матери у Креста Сына.

«Это вечная тема: Мать, плачущая о страданиях своего ребенка, и Божия Матерь, которая плачет о страданиях всего мира и с молитвой обращается к своему Сыну - воплотившемуся Богу», - процитировали в пресс-службе ММДМ пояснение митрополита Илариона к кантате Stabat Mater. По мнению владыки, текст произведения близок православному богослужению, в особенности службам Страстной седмицы.

Фестиваль под художественным руководством Спивакова и митрополита Илариона, проводимый с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, продлится до 27 января. Его участниками станут хор Московского Сретенского монастыря, Праздничный хор Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, Норвежский королевский хор мальчиков (Nidarosdomens Guttekor) и британский ансамбль The King's Singers, отметивший в 2018 году полувековой юбилей.

Прощальным аккордом концертной серии станет московская премьера «Реквиема» британского композитора Карла Дженкинса в исполнении Национального филармонического оркестра России и Академического большого хора «Мастера хорового пения».

