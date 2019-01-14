«Приключения Электроников» вывели на сцену рекордное количество детей

«Самый добрый металлический ансамбль на Земле» «Приключения Электроников» сыграл новогодний концерт «Звенит январская вьюга» 12 января в «ГлавClub Green Concert»

Фото предоставлено организаторами концерта

Совсем скоро исполнится 10 лет с момента выхода тематического макси-сингла «электроников» «С Новым Годом!». Для группы, выпустившей столь редкий для наших широт релиз, играть концерты на зимних каникулах – дело чести. Зрители были вправе ожидать большее количество песен с этого диска – и не прогадали.

«Приключения Электроников» не стали томить публику, сыграв первым же номером «Расскажи, Снегурочка!» из мультфильма «Ну, погоди!». Песню украсило соло на губной гармошке от Андрея Шабаева. Чуть позже череду зимних праздничных песен продолжили «Синий иней» и заглавная песня концерта «Звенит январская вьюга». В отличие от двух предыдущих выступлений «электроников», под последнюю на головы зрителям не сыпались с потолка блестяшки, символизирующие снег. Впрочем, последнего с лихвой было на улице и без того.

Какой зимний концерт «Приключений Электроников» без песен из фильма «Тариф новогодний?». Исполнение «Лесного оленя» и «Песни о снежинке» было вполне ожидаемым – как и разухабистого номера «Зима (потолок ледяной)», спровоцировавшего настоящие народные гуляния в танцевальном партере.

Музыканты позаботились о том, чтобы представить на своем выступлении практически полный набор концертных традиций, наработанных за 20 лет существования группы. Как обычно, один рефрен песни «Все пройдет» исполняли парни, а потом девушки. Путем устроенной переклички Андрей Шабаев определил, кому же доверить столь ответственное дело в первую очередь. Сначала он хотел решить вопрос в пользу прекрасных дам, но поскольку их спутники оказались громогласнее, пальма первенства была отдана последним.

Не забывали «электроники» знакомить нынешних детей с советской эпохой, которой всецело обязаны своей концепцией. Для исполнения шлягера «Мой адрес – Советский Союз» на сцену были привычно приглашены ребятишки. На сей раз количество детей оказалось рекордным – порядка двух десятков. Заветный тамбурин Андрей Шабаев доверил одному более-менее взрослому мальчишке, а всем остальным предложил хлопать в ладоши. Однако большинство меленьких помощников предпочли ритм-секции жаркие танцы.

Вождение хороводов под «Если с другом вышел в путь» стало третьим ожидаемым квестом концерта. Правда, танцпартер оказался забит настолько, что объединяющего всех монументального коловращения добиться на сей раз не удалось. Пришлось довольствоваться несколькими локальными хороводиками. Зато их участники беспрекословно подчинялись приказом гитариста Олега Иваненко, бодро распоряжавшегося в урочное время двигаться плясунам в обратную сторону.

Бенефис самого Иваненко наступил во время биса, когда он искрометно исполнил «Что будет, то будет» из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», заведя до этого донельзя зал. Так что прощальная песня из «Бременских музыкантов» насытила всех позитивными эмоциями через край.

