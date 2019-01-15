Василий Васин («Кирпичи»): «Авторов программ про Украину давно пора привлечь к ответственности за нагнетание ненависти»

15:23

В конце года Василий Васин из группы «Кирпичи» представил новый сольный альбом «Триумф»

Диск задуман как как собрание коллабораций с музыкантами и актерами, которым близок дух «старой школы» в хип-хопе и которых Вася пригласил поучаствовать в своих песнях. Среди них Маша Макарова, Евгений Цыганов, Децл, Дмитрий «Фео» Порубов, 2rbina 2rista, Эрнесто Заткнитесь, Алексей «ППР» Румянцев, ИЛВТ, Биртман и многие другие. О работе над альбомом и других примечательных вещах Василий подробно рассказал корреспонденту нашего издания.

- «Триумф» представляет собой попытку заявить об олдскульном рэпе на современном этапе и собрать вокруг себя людей этой формации. Но, наверное, это и попытка показать, кто в доме хозяин? Ведь в жанре расплодилось много случайных людей.

- Дело в том, что моя аудитория – взрослая. Молодые люди, которые сегодня слушают хип-хоп, не в курсе этой музыки.

- К сожалению.

- Или, к счастью, даже. Да, безусловно, я творю в этом жанре. Конечно, здесь есть попытка немножко поиграть на другом поле. Ведь стилистически и культурологически группа «Кирпичи» идет в потоке хорошего петербургского стиля из обоймы Tequilajazzz, «Маркшейдер Кунст» - то есть той плеяды, которая играла в «Китайском летчике» в свое время. Хочется от этого немножко отойти и обратиться к аудитории более хип-хоп направленной, но взрослой. Скажем, к людям, которые слушают «Касту» или «Кровосток».

- А за счет чего вы хотите привлечь аудиторию?

- Жанра.

- В свое время вы, наряду с той же «Текилой» и «Джан Ку» были первопроходцами хардкора в России. Потом появилась другая волна – «Аматори» и Louna. Между вами и ними – огромная пропасть, и практически нет преемственности. Вам не кажется, что и релиз «Триумф» люди просто проигнорируют?

- Это только так кажется, что нет преемственности. На самом деле, она есть. Речь здесь, скорее, о тусовках, сложившихся вокруг этих групп. Но времена меняются, и тусовки собираются и распадаются. Но преемственность и куча точек соприкосновения – в личном общении, в совместном творчестве, все-таки присутствует. Скажем, Ксюща из «Джан Ку» очень дружна с Фео из «Психеи». При этом мы все очень далеки от той музыки, которая «собирает» сейчас. К сожалению, или, к счастью.

- Хорошо, тогда поставим вопрос так: есть уверенность, что фанаты нынешних рэп-героев пойдут на Васю В.?

- Это исключено! Здесь два разных мира, разных поколения. Они мне годятся в сыновья. Так что я ориентируюсь всё же на более зрелую аудиторию. Ведь очень много людей в возрасте 30-35 лет слушают сегодня хип-хоп. Для них я и пишу. У меня, упаси Боже, нет цели залезть в эту молодежную хрень, в которой я ничего не секу.

- По какому принципу ты приглашал гостей для участия в треках «Триумфа»?

- По принципу личной симпатии. Каждая из песен подразумевала какого-то артиста, которого я хотел бы в ней услышать. Некоторые песни я писал даже специально с этим расчетом, в надежде, что кто-то поддержит эту тему. Но это касается не всех вещей альбома. Некоторые гости взялись сразу и всё сделали моментально. Скажем, в песне и клипе «Дамам» с Биртманом он, в хорошем смысле слова, перетянул одеяло на себя. Он был режиссёром клипа, спел припев и схватился за идею. Леша из группы «Пионерлагерь Пыльная радуга» сделал «Синий шар» от начала и до конца, вытащив это произведение из небытия. В итоге на альбоме эта песня получилась на 70% Лешиного авторства, который записал гитары, бас-гитары, сделал аранжировку, свел и записал вокал. От меня был только бит и текст куплета.

- Но в тексте ничего не менялось?

- Нет.

- Получается, что «Синий шар» изначально делался под Алексея?

- Просто она максимально подошла ему.

- А еще подобный пример приведете?

- Песня «Собрание», которую мы сделали с группой «Турбина туриста». Я сказал их лидеру: «Сделай мне черта!». Он ответил: «Я им и являюсь». И тоже моментально записал.

- Выходит, вы собрали в альбоме не только рэперов старой школы, но и рокеров?

- Конечно. Но, как мы коллективно выяснили, тот же Леха из группы «Пионерлагерь Пыльная радуга» все же начинал с рэп-металла. Каждый из участников записи как-то связан с хип-хопом, но дело в том, что он него уже никуда не деться на протяжении последних двадцати лет.

- Примечательно, что бас-гитарист Дэнни Бой поучаствовал в записи «Триумфа», но уже в качестве спецгостя?

- И Дэнни Бой, и наш барабанщик Вадик Нос записали один трек, и от этой песни я, честно говоря, в восторге. На самом деле, в записи этой песни должен был участвовать Нойз МС. Но в итоге он вошел в жесткий игнор Царя Василича. Я не знаю, почему это произошло, и я на него не в обиде. И мы нашли другого исполнителя, который называется Нос МС. Его и записали. С трудом, но записали.

- Нойз МС вошел в игнор именно Царя Василича или «Кирпичей» в целом?

- Я не знаю, но вот такая ситуация сложилась. Сначала он обещал записаться, но потом почему-то ушел в тень. Друг называется…

- Чем, на ваш взгляд, «Триумф» отличается от ваших предыдущих сольников – «Демонстрация достижений» и «Царь Василич»?

- Прежде всего, он гораздо мощнее по звучанию. Он сделан гораздо более технично, с привлечением битов и музыки немецкого продюсера Дика Беркенбауэра. Ну, это я сейчас так пафосно расписал, а, на самом деле, я купил 11 битов, долго-долго выбитая из 300 возможных. Эти 11 и легли в основу этого альбома.

- То есть вместо живых барабанов эти биты?

- Да.

- А пышные трубы, которые присутствуют в песнях альбома?

- Это семплированная музыка, находящаяся в свободном доступе.

- Это перерабатывалось на компьютере?

- Естественно. Была очень серьезная работа с темпами. Это же не так, что ты покупаешь целиком какой-то кусок. Нет, ты все берешь потреково и проводишь потом работу по сведению.

- А хардкоровые куски сыграны вживую?

- Сыграно вживую, барабаны записаны на диктофон. Везде жесткий lo-fi.

- Вы вообще славитесь как большой поклонник lo-fi. Ничего не изменилось в этом плане?

- Так сложилось, да.

- Помнится, даже иногда страдали от этого, когда «Гала-рекордс» у вас завернул из-за этого альбом «Let’s Rock».

- Было дело.

- Ваше сольное творчество довольно сильно изменилось за эти годы. Помню одно из ваших первых сольных выступлений в FM-Club в Москве, где вы пели под акустическую как всякие «кирпичевские» редкости, типа «Наины», так и кавера, вроде «Поезда в огне» «Аквариума». И вдруг год назад в «Китайском Летчике» вы выступаете с процессором, битами, пританцовывая. Разительный контраст!

- Мало того, могу сказать, что в FM-Club был вообще первый мой сольный концерт. Дело в том, что если выступать под гитару, все равно приходится играть большинство песен группы «Кирпичи», поскольку сольного материала под акустику у меня не так уж и много. А за мою сольную деятельность скопилось материала настолько много, что на моем нынешнем сольном выступлении 70% сет-листа составляет материал с моих персональных альбомов, который очень хорошо принимается зрителями. В итоге люди уже идут не на Васю Васина как члена группы «Кирпичи», а как на самостоятельного исполнителя, и это хорошо. Что касается «Триумфа», то он вообще меня легализует как сольного исполнителя. Более того, сейчас я не Вася Васин, а Вася В.

-В чем разница?

- Вася Васин – участник группы «Кирпичи». А Вася В. – старейший перербургский МС.

- А в чем тогда отличие между Васей В и Царем Василичем и Васей Стаканом?

- Тут нет отличий. Практически нет. Как в русской пословице говорится, как ни назови, только в печку не ставь (переходит на финский акцент).

- Почему среди гостей нет группы «Громыка», которую вы очень хвалите?

- С Максимом Валерьевичем мы очень дружны. Порою и конфликтуем – в творческих вопросах. После одного из такого творческих конфликтов на протяжении трех дней мы с ним не разговаривали. Но его бас-гитарист позвонил мне и сказал: «Максим Валерьевич бывает иногда очень вспыльчив». Мы попросили друг у друга прощения, и вновь сошлись. Надеюсь, он поучаствует на следующем альбоме. Не исключаю, что «Кирпичей». Мое сотрудничество с группой «Громыка» - одно из самых ярких и приятных воспоминаний ушедшего года.

- Это вы о песне и клипе «Тестостерон»?

- Именно. Мы с ним встречались в галерее «Свиное рыло», где он жил на протяжении четырех дней, приезжая в Питер, пока снимали этот клип. Саму песню мы тоже записали моментально. Они сами вышли на меня, сказав, что в их новой песне есть огромный пустой кусок, где играет этот их хитрый слайдовый синтезатор. Мол, Царь Василич, зачитай! Я текст написал буквально за 4 часа после того, как мне поступило предложение. Текст не подошел! Там очень серьезный подход. Они перфекционисты до мозга костей. Через два дня я написал новый текст, который «Громыка» утвердил. Ну и через месяц мы сняли клип. Режиссером являлся я, монтаж тоже мой, но вновь возник конфликт – Максиму Валерьевичу не понравились ракурсы. В итоге существует два варианта монтажа этого клипа.

- А для какой песни из «Триумфа» планировалось участие «Громыки»?

- К сожалению, даже не было такой мысли.

- Практически одновременно с «Тестостероном» вышел ваш дуют с Машей Макаровой «I Love You».

- Идея была Машина. Она тоже прислала трек. Записали достаточно быстро, но эта песня потом долго лежала до своего непосредственного выпуска. Где-то полгода. Потом Маша приехала в Питер, и мы быстро-быстро за 15 минут сняли клип и свели песню. Это далеко не прикладной акт – все сделано ради искусства. Показать, что вот есть такая хорошая коллаборация и такая хорошая дружба.

- С «Джан Ку» вашими давними друзьями вы сейчас общаетесь?

- Мы постоянно в каком-то контакте. Если мы даже не общаемся, мы имеем друг друга в виду. Мы старые друзья, и я всё хочу к ним съездить в селение. Они живут под Петербургом прямо на берегу у Ладожского озера в рыбацком поселке Маяк. Там у них два дома, большое поместье. Вырыт пруд, где они купаются. Куча собак и кошек у них.

- Почему не пригласили их поучаствовать в «Триумфе»?

- Попробуй их выцепи! Но в другой раз – обязательно.

- С чем связана гипертрофированная алкогольная тема в новом альбоме?

- Да, в паре песен об этом говорится открытым текстом. Посвящены выпивке. Ну а куда от этого деться? Юмор такой. Но в быту я стараюсь не перебирать. Эта борьба ведется давно уже.

- То есть автобиографично, но не совсем? Такой гротеск?

- От лирического героя там достаточно много. При этом в текстах песен нет ничего радикального.

- Как сочетается с вашими имперскими взглядами песня про нагнетание милитаризма в обществе «Миру мир»?

- Я же не сужу с точки зрения радикальных политических взглядов, а стараюсь адекватно оценивать ситуацию. А то, что мы видим в программах про Украину по Первому каналу и по «России», это отвратительно и мерзко. Их всех давно пора привлечь к ответственности за нагнетание ненависти. «Миру мир» именно про это. Не надо разжигать войну. Война-то – она внутри каждого из нас. Зачем тогда на это натаскивать людей?

- Согласен. Но при этом понятно, что, во-первых, разжигание идет и со стороны Украины. Во-вторых, есть конфликт в ДНР и ЛНР, от которого никуда не уйти. Есть ли у вас какие-то соображения по этому поводу?

- Таких территорий много в мире (Косово, Абхазия и др.) Есть такое понятие «статус кво» - когда, в принципе, сохраняется мир, но эта территория имеет особый статус. Думаю, в итоге так будет и в данном случае. Лишь бы не было войны.

- Но есть же опасность, что сначала признают, а потом все сметут танками со стороны Украины.

- А вот этого не стоит делать.

- То есть открыто противостоять Украине не нужно, а стоит идти по такому пути компромиссов?

- Спросите у Владимира и Дмитрия.

- Вы поддерживаете многие шаги Путина. А насколько он и Медведев, на ваш взгляд, причастны к нагнетанию той истерии, о которой вы говорили выше?

- Возможно, они лично и причастны. Я считаю, что если это так, то это их ошибка. Больше так делать на надо.

- Корпоративов много играете?

- Нет, вообще не играем.

- Принципиально?

- Два раза в год максимум. Впрочем, мы и цену за них заламываем тройную.

- Такие выступления чем-то отличаются от ваших обычных кассовых концертов?



- Нет, иногда люди просят что-то такое особенное, и мы с удовольствием откликаемся, поскольку это своеобразный вызов. И творческий тоже. Подумаешь, сделаешь какую-то одну репетицию и вспомнишь песню древнюю.

- Пример привести можете?

- Был один просто прекрасный случай. Сборище компаний-ритейлеров. Что такое ритейлеры, я понимаю смутно. Чувствую, что это продавцы супермаркетов, которые съехались на этот праздник со всей России. Выступали в клубе какой-то хорошей гостиницы на Садовом кольце. Нам заранее выслали список песен. Среди прочих были «Кирпичи 07» и «Одиноко» (последнюю мы до этого не играли ни разу). Собираемся, репетируем дважды, готовим эту программу. Выходим, отыгрываем и понимаем, что мы нахрен там никому не сдались вообще. Получаем 300 000 рублей за 9 песен! Подходим к организаторам и спрашиваем: «Ребята, что, собственно, происходит-то вообще?». А нам отвечают: «Ты знаешь, у нас был бюджет. Сами мы вас очень любим, часто ходим на концерты. И вот мы вам написали список песен, которые мы хотели бы услышать, потому что вы их никогда не исполняете». И с тех пор, кстати, мы с удовольствием играем эти песни – если нас просят. Более того, если это корпоратив, мы предварительно спрашиваем: «А что вы бы хотели услышать?». Без заискивания, просто нам самим теперь это интересно. Мы с удовольствием эти песни вспомнили, и в этом прикол.

- А концерты по заявкам, как это часто практикует группа «Алиса», вы не хотите играть?

- Концерт по заявкам – это любой концерт группы «Кирпичи». Есть определенный юмор, когда мы отыгрываем первую часть программы и говорим залу: «А сейчас принимаются все заявки!». А люди кричат: «Спойте песню «Водка, плохо»!». Мы говорим, ОК, ведь все эти песни и так есть у нас в программе. Люди очень редко придумывают что-то необычное.

- А если я, например, на концерте крикну: «Феминист»?

- Можем сыграть.

- …или «В гробу».

- «В гробу» - это шедевр! «В гробу-2» надо еще сочинить. Будет сиквел.

Песни из нового альбома «Триумф» можно будет услышать уже 18 января на концерте Василия Васина в московском баре «Безумий».

Фотографии Василия Васина предоставлены пресс-службой артиста