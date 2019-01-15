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«Монгол Шуудан», 19 января, «ГЛАВCLUB GREEN CONCERT»

23:43 15.01.2019
«Монгол Шуудан», 19 января, «ГЛАВCLUB GREEN CONCERT»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Ветераны Московской рок-лаборатории и адепты анархо-рока, группа "Монгол Шуудан" хорошо известна не только целевой аудитории

Но и всем без исключения - написанным на стихи Сергея Есенина шлягером "Москва", без которого давно не обходится ни один уважающий себя рейтинг главных песен русского рока.

Первый концерт группы состоялся в 1989 году - тогда же, когда вышел и ее канонический дебютный альбом "Паровоз-анархия", 30-летие которого музыканты отметят с надлежащим размахом: юбилейным переизданием и праздничным шоу в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, где пластинку впервые можно будет услышать в ее обновленном звучании
 

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